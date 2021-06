Die besten Musiker werden gesucht

Liebe Kinder, ich bin ja ein riesiger Fan von Musik. Und Ihr bestimmt auch. Viele von Euch machen sicherlich auch selbst Musik und spielen ein Instrument. Vielleicht habt Ihr dann auch schon mal etwas von „Jugend musiziert“ gehört. Das ist ein großer Musikwettbewerb, der in Deutschland und Österreich stattfindet.

Den Wettbewerb gibt es in Deutschland seit 57 Jahren und seitdem haben fast eine Millionen Kinder und Jugendliche daran teilgenommen. Mitmachen darf jeder, der unter 21 Jahre alt ist. Sänger und Orgelspieler dürfen sogar bis unter 27 Jahren alt sein. Auch wichtig ist, dass die Teilnehmer keinen Beruf haben, in dem sie Musik machen oder das Instrument an einer Universität lernen.

Am Anfang ging es in dem Wettbewerb nur um die „klassischen“ Orchesterinstrumente und um klassische Musikstücke. Zum Beispiel Violinen oder Trompeten. Später kamen dann Kategorien für Klavier, Schlagzeug und Gesang dazu. Seit ein paar Jahren gibt es auch die Möglichkeit, mit Bass, Gitarre und Gesang Pop-Lieder vorzutragen.

Der Wettbewerb läuft in drei Stufen ab. Zuerst sucht man den Gewinner aus einer Region, dann aus einem Bundesland und am Ende von ganz Deutschland. Wer in der ersten Runde gewinnt, kommt in die zweite und wer diese gewinnt in die dritte.

Die Kinder spielen die Stücke dabei vor einer Jury. Das sind Leute, die bewerten, wie gut das Lied gespielt wurde und wie gut die Kinder ihr Instrument spielen können.