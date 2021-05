Die Berufsschulen im Kreis sehen sich mit Blick auf die Reform gut aufgestellt

Bergstraße. Von Sina Roth

AdUnit urban-intext1

An den beiden Berufsschulen im Kreis sorgt derzeit neben der Corona-Notbremse auch die vom Land angekündigte Reform der Berufsschulen für Wirbel (wir haben berichtet). Thomas Bährer, Leiter der Heinrich Metzendorf Schule (HMS), und Katja Kandsperger, stellvertretende Leiterin der Karl Kübel Schule (KKS), haben sich zur aktuellen Situation in ihrem Haus auf Anfrage dieser Zeitung geäußert.

„Für die KKS bedeutet die Notbremse, dass nur die Abschlussklassen einschließlich der Q2 im Wechselmodell präsent unterrichtet werden“, berichtet Kandsperger.

Eine berufliche Schule bestehe, im Gegensatz zu einer allgemeinbildenden Schule, zu einem relativ großen Teil aus genau diesen Abschlussklassen, wie sie erklärt.

AdUnit urban-intext2

Hoffen auf Präsenzunterricht

Rund 50 Prozent der Berufsfachschule, 50 Prozent der Fachoberschule, zwei Drittel des Beruflichen Gymnasiums und etwa 40 Prozent der Teilzeit-Berufsschule seien in den vergangenen Wochen im Schulhaus beschult worden. „Momentan finden die Landesabiturprüfungen statt, die trotz Notbremse weiterlaufen“, berichtet Kandsperger.

„Die zentralen Abschlussprüfungen der Fachoberschule werden auch im Falle der Fortführung der Notbremse wie geplant stattfinden. Es gibt durch die Erfahrungen des letzten Jahres bewährte Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen für die Durchführung der Prüfungen und den Wechselunterricht.“

AdUnit urban-intext3

Daher habe die Notbremse auf die Klassen, die derzeit schon im Schulhaus sind, keine weiteren Auswirkungen.

AdUnit urban-intext4

Allerdings führe die Notbremse zur Rücknahme der weiteren Öffnung der Schule, wie sie bei einer geringeren Inzidenz nach den Abiturprüfungen mit Wechselmodell für alle Jahrgangsstufen geplant war. Die übrigen Jahrgänge verbleiben bis auf Weiteres im Distanzunterricht.

„Die Nicht-Prüfungsklassen haben Unterricht mit den vom Schulträger zur Verfügung gestellten Apps der Office-365-Lizenzen. Es stehen für alle Schülerinnen und Schüler ohne Zugang zu einem Endgerät Leihlaptops zur Verfügung, so dass alle die notwendige technische Ausstattung haben, um am Distanzunterricht teilzunehmen“, berichtet sie. Auch das Kollegium sei gut vorbereitet: „Die Kollegen haben sich durch Fortbildungen in Teams, Forms und OneNote eingearbeitet.“ Dahinter stehe die Motivation, die Schüler trotz Digitalunterricht bestmöglich auf zukünftige Prüfungen vorzubereiten.

Digitale Lehr- und Lernmaterialien und Lizenzen für Lern-Apps wurden angeschafft, wie Kandsperger berichtet, um den Unterricht im Homeschooling möglichst abwechslungsreich gestalten zu können. Die Standards für den Distanzunterricht seien durch die Erfahrungen des vergangenen Jahres inzwischen relativ hoch, wie auch eine Umfrage der Schülervertretung gezeigt habe.

„Die Schüler wünschen sich natürlich nach so langer Zeit, wieder an die Schule zu kommen. Sie finden es aufgrund der langen Zeit mit Online-Unterricht immer schwieriger, sich im Distanzunterricht zu motivieren und strukturieren. Wir bieten deswegen Webinar-Coachings zu Themen rund um das Zuhause-Lernen an, um ihnen Tipps zu geben“, ergänzt Kandsperger.

Der Kontakt zu den Lehrkräften und die zeitliche Strukturierung des Tages sei durch Unterricht über Microsoft Teams sichergestellt, der sich am Stundenplan orientiert.

Weniger Azubis durch Corona

„Zur Neuausrichtung der Berufsschulstandorte können wir uns erst nach der Veröffentlichung der Details des Standortkonzeptes durch das hessische Kultusministerium austauschen“, so die stellvertretende Schulleiterin weiter. „Wir sehen uns hier aber gut aufgestellt.“

Auch an der Heinrich-Metzendorf-Schule führt die Notbremse zu Veränderungen: „Unsere Abschlussklassen (Vollzeit und Berufsschulklassen), die wir davor in Präsenz beschult haben, haben seit dem 29. April Wechselunterricht“, berichtet der Schulleiter. „Der Unterricht wird wieder umorganisiert und die Schüler, Erziehungsberechtigten und die Ausbildungsbetriebe werden von uns informiert.“

Die vom Land Hessen angekündigte Reform bereite ihm keine Bauchschmerzen. „Es gibt in der HMS viele Ausbildungsberufe, die von dieser geplanten Landesreform nicht betroffen sind, da ausreichend Schüler diese Ausbildungsberufe erlernen. Durch die Konzepte der HMS konnten bis jetzt Ausbildungsberufe auch dann sehr gut über die gesamte Ausbildungszeit beschult werden, wenn die Anzahl der Auszubildenden dieser Ausbildungsberufe in den einzelnen Ausbildungsjahren kleiner war“, erklärt Bährer.

Aktuell gebe es auch bedingt durch die Corona-Pandemie in einigen Ausbildungsberufen weniger Auszubildende als in den Jahren zuvor.

Nicht die Verlierer sein

„Details zur Auswirkung für die HMS kann ich allerdings erst dann geben, wenn uns weitere Informationen vorliegen und der Fachaustausch stattgefunden hat. Dem Prozess als solchen stehe ich aber offen gegenüber, da wir nach meinen Informationen aktiv in den Prozess eingebunden sind und der Prozess transparent verlaufen soll“, so der Schulleiter.

„Ich hoffe natürlich, dass die Berufsschulen in der Fläche und damit auch die HMS nicht die Verlierer dieser Reform sind.“ Nähere Informationen erwarte er bereits bei der nächsten Dienstversammlung mit dem hessischen Kultusministerium, die im Juni stattfinden soll.