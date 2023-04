Die Bergstraße tritt zum vierten Mal beim Stadtradeln kollektiv in die Pedale

Bergstraße. Gemeinsam in die Pedale treten und damit etwas für den Klimaschutz tun: Zum vierten Mal nimmt der Kreis Bergstraße an der internationalen Kampagne Stadtradeln teil.

15 Städte und Gemeinden

Gemeinsam mit dem Kreis gehen die Kommunen Abtsteinach, Bensheim, Biblis, Bürstadt, Einhausen, Fürth, Gorxheimertal, Grasellenbach, Heppenheim, Hirschhorn, Lorsch, Mörlenbach, Neckarsteinach, Viernheim und Wald-Michelbach auf die Radstrecke.

Die Aktion dauert vom 1. bis zum 21. Mai. Landrat Christian Engelhardt ruft alle Bergsträßer dazu auf, sich an der Mobil-Initiative zu beteiligen: „Wir möchten ein deutliches Zeichen für nachhaltige Mobilität setzen und dabei auch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten“, sagte der Landrat gestern Vormittag beim Auftakt zu der Aktion in Einhausen.

„Ein Ort der kurzen Wege“

Die Gemeinde gilt als äußerst radsport-affin. Wiederholt war die Kommune Ausrichter hochrangiger Sportevents. Und auch Bürgermeister Helmut Glanzner ist ein Zweirad-Fan: „Wir sind ein Ort der kurzen Wege mit vielen Tempo-30-Zonen, das meiste erledige ich per Fahrrad.“ Beim Stadtradeln wird ein Team aus dem Rathaus mit dabei sein. Es gehe nun darum, dass die beteiligten Kommunen während des Aktionszeitraums möglichst viele Kilometer und Punkte sammeln.

Bei der 2008 ins Leben gerufenen Kampagne des Klima-Bündnisses können alle mitmachen, die im Kreis Bergstraße leben, arbeiten, sich in einem Verein engagieren oder eine Schule besuchen. Bei der Aktion geht es um den Spaß am Fahrradfahren – aber auch darum, möglichst viele Menschen für den Umstieg aufs Rad zu gewinnen und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, so Engelhardt.

Im Rahmen der Aktion konnten allein im vergangenen Jahr 3692 Personen aus dem Kreis über 666 000 Kilometer zurücklegen. Sie haben dabei 103 Tonnen CO2 eingespart.

In den beiden ersten Jahren waren jeweils zehn Kommunen dabei. Der Auftakt findet jeweils in einer anderen Stadt oder Gemeinde statt. Bislang erfolgte dieser in Bensheim, Heppenheim und Bürstadt.

„Radfahren ist ein wichtiger und zudem sehr reizvoller Teil im umweltfreundlichen Mobilitätsmix“, so der Landrat. Es spreche jede Altersgruppe an, sei ökologisch und gesund. Engelhardt hofft, dass die positive Bilanz des vergangenen Jahres noch übertroffen werden kann. 2022 hatten sich 13 Kommunen beteiligt. Im Kontext der Aktion will man auch auf die gute Rad-Infrastruktur im Kreisgebiet hinweisen, die weiter optimiert werden soll, so Engelhardt.

Aktuell sind in den 15 Kommunen 663 Teilnehmer in 122 Teams gemeldet. Birkenau, Lampertheim und Rimbach haben sich für eine Teilnahme in einem späteren Zeitraum entschieden. Bislang haben die Schlossbergschule in Bensheim-Auerbach und die Schule am Katzenberg in Fürth zugesagt.

Info: Anmeldungen sind auch weiterhin möglich unter www.stadtradeln.de/kreis-bergstrasse