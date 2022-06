Die Bergstraße hofft auf Gäste durch die Bundesgartenschau in Mannheim

Bergstraße/Mannheim. Die Bundesgartenschau in Mannheim im kommenden Jahr soll nicht nur die Quadratestadt voranbringen. Auch die Bergstraße könnte von dem Großereignis profitieren, wie Matthias Zürker, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bergstraße auf Anfrage dieser Zeitung berichtet.

„Die Bundesgartenschau 23 stellt eines der größten Events der letzten und der kommenden Jahre dar“, betont Zürker.

„Wie auch bei vorangegangen Bundesgartenschauen an anderen Orten werden sich die Effekte nicht nur auf den unmittelbaren Veranstaltungsort Mannheim, sondern auch die umliegende Region niederschlagen.“ Denn durch die Buga erhöhe sich nicht nur die Bekanntheit von Mannheim, sondern auch die der Region Rhein-Neckar, wozu die Wirtschaftsregion Bergstraße gehört.

Positive Effekte seien zu erwarten

Gerade Hotels, Restaurants, aber auch Sehenswürdigkeiten im Kreisgebiet könnten von dem Großereignis profitieren. Denn einige der 2,1 Millionen Besucher, die Mannheim zur Buga erwartet, werden voraussichtlich auch in den umliegenden Städten und Gemeinden übernachten und die Bergstraße in diesem Kontext kennenlernen und erkunden, so Zürker.

„Die Besucher der Bundesgartenschauen übernachten nicht nur am Veranstaltungsort, sondern zum Teil auch in der umliegenden Region und besuchen in diesen Fällen mitunter auch deren Sehenswürdigkeiten beziehungsweise deren Gaststätten und Einkaufsmöglichkeiten“, erklärt er.

„Insofern erwarten wir durchaus positive Effekte auch auf die Region um Mannheim, welche sich aber maßgeblich daran orientieren, wie viele Übernachtungen durch die Bundesgartenschau in den Umlandgemeinden generiert werden können.“

Und dass genau Letzteres der Knackpunkt sein könnte, bestätigt der Hotel und Gastronomieverband Dehoga auf Anfrage. Bislang seien bei ihnen keine Auswirkungen der Buga zu spüren: Entsprechende Buchungsanfragen beispielsweise seien ihr nicht gemeldet worden, berichtet Christiane Friedrich, Leiterin der Geschäftsstelle Südhessen auf Anfrage.

„Mannheim profitiert zuerst“

„In jedem Fall ist unsere Branche froh, wieder arbeiten zu dürfen und begrüßt Veranstaltungen wie die Bundesgartenschau ausdrücklich“, betont sie.

Die Hotel-Branche musste das Jahr 2022 mit einem faktischen Lockdown starten, der bis Ende März in vielen Betrieben oftmals nur eine geringe Belegung ermöglichte, wie Friedrich berichtet.

„Nun sind zwar die Einschränkungen weitestgehend aufgehoben, aber die Unsicherheit, vor allem mit Blick auf den nächsten Herbst/Winter bleibt. Gäste wollen noch immer flexible Buchungsmöglichkeiten und neigen dazu, immer kurzfristiger zu reservieren.“ Zusätzlich haben sich die Ansprüche an Stornierungs- und Umbuchungsmöglichkeiten im vergangenen Jahr deutlich geändert, wie Friedrich berichtet: „Auch hier verlangen die Gäste mehr Flexibilität. Damit hat Corona variables und flexibles Handeln im Hotel zum Trend 2022 und zum neuen Mantra für Hotels gemacht.“

Die Mannheimer Betriebe werden zuerst von den Buchungen für die Bundesgartenschau profitieren, ist sich Friedrich sicher. „Und nur, wenn es keine oder kaum noch Kapazitäten gibt, könnte sich dies auch positiv auf die Region Bergstraße auswirken.“

Kreis wird vor Ort aktiv

Da aber zur Zeit noch immer viele Geschäftsreisen fehlen, gebe es natürlich auch mehr Zimmerkapazitäten in Mannheim.

Optimistischer zeigt sich Landrat Christian Engelhardt: „Ich begrüße es sehr, dass die Bundesgartenschau im kommenden Jahr in Mannheim und damit direkt vor unserer Haustür stattfinden wird. Denn diese aufwendig vorbereiteten, sehr sehenswerten Schauen haben in den vergangenen Jahren – laut statistischem Bundesamt – jeweils rund zwei bis vier Millionen Besucherinnen und Besucher angezogen. Ich gehe davon aus, dass dies auch diesmal geschieht und dass auch Bergsträßer Unternehmen und Akteure von diesem Publikumsmagneten profitieren werden.“

Baumschulen und Gärtnereien

Aus seiner Sicht könnten beispielsweise Baumschulen oder Gärtnereien, aber vor allem der Bereich Gastronomie und Hotellerie und der Bereich Tourismus allgemein profitieren. „Wir werden auch vor Ort mit Wirtschaftsförderung und Tourismus-Marketing aktiv werden. Denn: Das Schönste, was Mannheim zu bieten hat, ist ja die Nähe zur Bergstraße“, so Engelhardt. „Wer in Mannheim ist und sich für Natur und Pflanzen interessiert sollte einen Abstecher in unsere idyllische Gegend mit seinen Weinbergen und großartigen Wanderwegen machen und zum Beispiel den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald genießen. Ich lade jedenfalls alle Besucherinnen und Besucher der Bundesgartenschau herzlich dazu ein.“