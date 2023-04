Die Bergstraße als Vorreiter in der Ganztagsbetreuung

Bergstraße. Für Landrat Christian Engelhardt ist es ein „sensationelles Thema“ und das aus gutem Grund. Denn mit dem neuen Qualifizierungsangebot zum Fachpädagogen in der Schulkindbetreuung macht sich der Kreis Bergstraße nicht nur fit für die Zukunft, er hat damit auch ein Alleinstellungsmerkmal. Bisher ist der Kreis Bergstraße in Hessen der erste und einzige Schulträger, der diesen Qualifizierungslehrgang anbietet und sich damit für den ab 2026 bundesweit geltenden Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter wappnet.

Im Rahmen eines Pressegespräches, an dem vom Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft auch Claudia Blume, Barbara Ludwig und Simon Menden teilnahmen, erläuterte Engelhardt die Hintergründe. Im Interesse der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber auch der Bildungsgerechtigkeit gehe es um die Weiterentwicklung der Schulkindbetreuung. Denn aus dem im Schuljahr 2015/2016 gestarteten Pakt für den Nachmittag ist mit dem Beschluss des hessischen Landtags im vergangenen Dezember der „Pakt für den Ganztag“ geworden. Damit soll das Ganztagsprogramm des Landes weiter beschleunigt und intensiviert werden.

Allerdings, so der Landrat, sei der Markt der Fachkräfte sehr eingeschränkt und es werde zunehmend schwierig, die erforderlichen Betreuungskräfte zu finden. Um zu verhindern, dass dieses Angebot mangels der notwendigen Fachkräfte eingestellt werden muss, habe der Kreis nach Möglichkeiten gesucht, die Hilfskräfte, die derzeit das Fachpersonal unterstützen, entsprechend zu qualifizieren.

Bei den Hilfskräften handele es sich in aller Regel um Mütter, die bereits eine Berufsausbildung hinter sich haben – zum Teil mit „fantastischen Lebensläufen“, so Engelhardt – und nach der Elternzeit wieder etwas tun möchten. Mit der in Bayern ansässigen Akademie für Ganztagspädagogik habe man einen Kooperationspartner gefunden, der diese Qualifizierung ermögliche. Zusammen mit der Serviceagentur Ganztägig Lernen Hessen biete der Kreis Bergstraße jetzt erstmals einen berufsbegleitenden Fortbildungslehrgang, der die gegenwärtig oder künftig in der Schulkindbetreuung Tätigen zu Fachpädagogen qualifiziert. Vorausgegangen waren dem Angebot zweijährige Gespräche mit dem Land, um das vorhandene Konzept mit dem Fortbildungsangebot zu ergänzen.

Bei der Qualifizierung handelt es sich um eine Kombination aus Fern- und Präsenzstudium, das berufsbegleitend in rund 16 Monaten absolviert werden kann. Allerdings, so Sachgebietsleiterin Claudia Blume, ist je nach individuellen Gegebenheiten auch eine flexible Handhabung möglich. Insgesamt umfasst der Lehrgang 15 Unterrichtseinheiten mit 500 Stunden und vermittelt ein umfangreiches und praxisnahes Fachwissen für die Anforderungen an eine qualifizierte Ganztagsbetreuung.

Die erste von zwei Präsenzphasen startet an diesem Sonntag mit der Praxiswoche an der Martin-Buber-Schule in Heppenheim. Dafür wird die erste Ferienwoche genutzt – und wegen des Feiertages am Karfreitag wurde der Beginn auf Sonntag gelegt, um die erforderlichen fünf Praxistage zu gewährleisten.

Rund 40 Teilnehmer haben sich angemeldet, von denen ein Drittel aus dem Kreis Bergstraße kommt. Zwei Drittel kommen überwiegend aus Mittelhessen und aus Nordrhein-Westfalen.

Aktuell wird an allen 48 Grundschulen des Kreises sowie an sechs Förderschulen Ganztagsbetreuung in unterschiedlichen Trägerschaften angeboten, die vom Kreis und mit Landesmitteln finanziert werden. Im Kreishaushalt werden dafür rund drei Millionen Euro bereitgestellt.

In Hessen verfügen im aktuellen Schuljahr nach Angaben des Kultusministeriums insgesamt 1298 Schulen über ganztägige Angebote. Das entspricht einem Anteil von nahezu 78 Prozent aller allgemeinbildenden Schulen der Grundstufe und der Sekundarstufe I inklusive der Förderschulen.