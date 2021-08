Die Bergsträßer Suchthilfe sieht die neuen Regeln für das Glücksspiel sehr kritisch

Bergstraße. Bergstraße. Als ob die Corona-Pandemie nicht schon genug herausfordernd wäre, kommt für Glücksspieler und die Suchtberatung eine neue Unbekannte hinzu: Seit Juli dieses Jahres gilt ein neuer Glücksspielstaatsvertrag.

Für Betroffene gibt es eine ange leitete Spieler-Gruppe, die in ... Für Betroffene gibt es eine ange leitete Spieler-Gruppe, die in ungeraden Wochen dienstags von 17 bis 18.30 Uhr in der Prisma- Hauptstelle in Lampertheim (Mar tin-Kärcher-Straße 26) stattfindet. Coronabedingt ist jedoch derzeit

Was das genau für die Arbeit in der Suchthilfe bedeutet, beleuchtet die Bergsträßer Suchtberatung von Prisma genauer.

„Während des Lockdowns äußerten viele Glücksspieler in der Beratung, dass es eine Erleichterung für sie ist, wenn die Spielhallen geschlossen haben“, berichtet Ilona Sabisch von der Fachberatung für Glücksspielsucht der Prisma-Suchthilfe & Prävention der Arbeiterwohlfahrt Bergstraße. So müssten die Glücksspieler nicht mit sich ringen, ob sie spielen gehen oder nicht; die Entscheidung würde ihnen abgenommen, so Sabisch weiter.

„Kein Gewinn für Betroffene“

„Gleichzeitig schossen die Werbemaßnahmen für Online-Casino und Sportwetten in Fernsehen und Internet in die Höhe. Die Zielgruppe sollte da abgeholt werden, wo sie sich im Lockdown befindet: zu Hause“, haben die Fachleute der Suchthilfe beobachtet.

„Und genau dort sollen die Glücksspieler auch spielen: zu Hause, rund um die Uhr, ohne soziale Kontrolle“. Offiziell gelte dies bisher nur in Schleswig-Holstein, allerdings sei die Anmeldung in den über 1700 Portalen, die Euro als Zahlungsmittel akzeptieren, meist auch von außerhalb kein Problem gewesen.

„Laut Staat ist das Interesse an einem illegalen Markt so groß, dass man ihn nun legalisiert hat, um ihn besser kontrollieren zu können“, berichtet Prisma. Dabei gehe die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung davon aus, dass fast jeder fünfte Online-Glücksspieler mindestens problematisch spielt.

In ganz Deutschland sind es glücksspielübergreifend knapp 230 000 Personen die problematisch spielen, 200 000 Personen sind glücksspielabhängig, nennt Prisma konkrete Zahlen.

Auch wenn der neue Glücksspielstaatsvertrag auf den ersten Blick Spielerschutz in den Vordergrund stelle, werde bei näherer Betrachtung schnell klar, dass die neue Gesetzgebung kein Gewinn für die Betroffenen ist, sind sich die Suchthilfeexperten einig.

Der neue Glücksspielstaatsvertrag sieht vor:

Legalisierung von Online-Casino-Spielen und Sportwetten

Einsatzlimit von 1000 Euro pro Monat

Panik-Knopf für 24-Stunden-Sperre

Deutschlandweites, spielformübergreifendes Spielersperrsystem

Kein gleichzeitiges Spielen auf mehreren Accounts

Früherkennungssystem für problematisches und abhängiges Spielen

Einrichtung einer zentralen Kontroll- und Aufsichtsbehörde

„Eine Niederlage für die Berater“

Was das in der Praxis allerdings für Menschen, die eine Glücksspielabhängigkeit haben - oder gefährdet sind - übersetzt bedeutet, formuliert die Fachberaterin für Glücksspielsucht so:

„Ich muss nicht einmal mehr raus gehen, ich kann nun sogar vom Sofa aus spielen.

Verdiene ich Mindestlohn, kann ich fast mein komplettes Gehalt verspielen, jeden Monat aufs Neue.

Hatte ich Panik, kann ich mich bis morgen beruhigen und dann wieder weiterspielen.

Wenn ich nur ein Problem mit Automaten habe, trotzdem aber weiterhin einmal die Woche für fünf Euro wetten will, lasse ich mich lieber nicht sperren.

Ich melde mich einfach wie seither auf illegalen Seiten an und spiele dort parallel weiter.

Da die Anbieter selbst das Früherkennungssystem gestalten, achten sie vermutlich auf Kundenfreundlichkeit, nicht auf den Spielerschutz.

Die Kontrollstelle wird erst 2023 arbeitsfähig sein, vermutlich wird bis dahin die Kontrolle zur Umsetzung des Spielerschutzes nicht ausreichend geprüft.“ So weit die Einschätzungen von Prisma-Expertin Ilona Sabisch.

Auch die ausführliche Stellungnahme der hessischen Landesstelle für Suchtfragen und Einwände der hessischen Suchtberatungsstellen seien in der finalen Anhörung nicht auf fruchtbaren Boden gefallen.

Ilona Sabisch zieht hinsichtlich der Gesetzesänderung ein bedauerndes Resümee: „Eine Niederlage für uns als Fachberatungsstellen und letztendlich für die Glücksspieler. Es ist wie das Glücksspiel an sich: Man kann es nicht beeinflussen und unterm Strich gibt es keinen Gewinn.“

In der Beratung zeichne sich jetzt schon ein Trend ab: Online-Glücksspieler seien im Durchschnitt jünger als klassische Automatenspieler. Genauso lasse sich beobachten, wie sich wesentlich mehr Geld in sehr viel kürzerer Zeit online verspielen lässt. Vor allem in Live-Sportwetten stecke ein enormes Überschuldungspotenzial.

„Damit einher gehen meist Schuld und Scham und ein enormes Lügengerüst, das die Spieler oft aufbauen und sich damit selbst eine riesige Bürde auferlegen, unter der sie zusätzlich leiden. Suizidale Gedanken werden in der Beratung nicht selten genannt“, berichtet Sabisch aus ihrer täglichen Praxis.

Prisma bietet mit der Fachberatung für Glücksspielsucht Beratungen für Betroffene und Angehörige aus dem Kreis Bergstraße und dem Odenwaldkreis an. Diese finden vor Ort in Bensheim, Lampertheim, Viernheim und Erbach statt, aber auch per Telefon oder Video, wenn gewünscht. red