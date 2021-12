Die Bergsträßer Kulturbühne Max hofft auf das Jahr 2022

Endlich wieder gemeinsam lachen, schmunzeln, staunen, träumen, genießen, nachsinnen: Die Kulturbühne Max in Hemsbach hat den Neustart 2022 fest im Blick. Dementsprechend ist das Jahr bereits durchgeplant. „Jetzt hoffen wir natürlich, dass Corona diesen Neustart auch zulässt“, so die Hemsbacher Kulturreferentin Heike Pressler. Zum Zuge kommen werden 2022 in Hemsbach vorwiegend Künstler, deren geplante Auftritte wegen Corona ausfallen mussten und nun nachgeholt werden. Darüber freue man sich natürlich, so Heike Pressler, „zeigt es doch, dass die allermeisten unserer kleinen Bühne treu geblieben sind“.

Los geht es am 23. Januar mit dem Kabarettisten Stefan Waghubinger und seinem Programm „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“. In den Monaten danach werden sich Michael Fitz (BILD: Hans Buttermilch), das Duo Sascha Bendiks und Simon Höneß, Kay Ray, Christian Ehring, Norbert Bürger, La Signora Carmela de Feo und Sissi Perlinger im „Max“ die Ehre geben.

Kulturbühne Max: das Programm 2022 23. Januar: Stefan Waghubinger, „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“. - 6. Februar: Michael Fitz, „Da Mo“. - 20. Februar: Sascha Bendiks & Simon Höneß, „In Teufels Küche II“. - 6. März: Kay Ray, „Kay Ray Show“. - 20. März: Edoardo Bignozzi & Tommy Caggiani (Gitarrenkonzert). - 26. März: Christian Ehring, „Antikörper“. 10. April: Bürger from the Hell, „I’m a Rocker“. - 8. Mai: Carmela de Feo, „Allein unter Geiern“. - 15. Mai: Sissi Perlinger, „Die Perlingerin - Worum es wirklich geht“. - 19. Mai (ehemalige Synagoge Hemsbach): Duo Liaisong, „Ich bin ein Gast auf Erden - Choräle vielsaitig“. - 25. Juni (ehemalige Synagoge Hemsbach): Giovanni Palombo, Pasquale Laino & Detlef Bunk (Gitarrenkonzert). 18. September: Severin Groebner, „Gut möglich“. - 25. September: Andreas Rebers, „Ich helfe gern“. - 6. Oktober (ehemalige Synagoge Hemsbach): Doris Orsan (Violine) & Johannes Tonio Kreusch (Gitarre). - 16. Oktober: Vocal Recall, „Die Zeit ist live“. - 23. Oktober: Lucy van Kuhl, „Dazwischen“. 6. November: Lars Redlich, „Ein bisschen Lars muss sein“. - 20. November: Friedemann Weise, „Bingo“. - 27. November: Irmgard Knef, „Barrierefrei“. - 4. Dezember: Konstantin Schmidt, „Glühwein zum Frühstück“. - 11. Dezember: Christian Straube & Woody Mann (Gitarrenkonzert). Beginn jeweils 19.30 Uhr, Änderungen vorbehalten. red

Hinzu kommen im ersten Halbjahr verschiedene Konzerte, so Gitarrenabende mit den beiden Italienern Edoardo Bignozzi und Tommy Caggiani sowie dem Duo Liaisong, das in der ehemaligen Hemsbacher Synagoge alte Choräle neu interpretiert. Ebenfalls im Hof der ehemaligen Synagoge sind vor der Sommerpause am 25. Juni sanfte Saiten- und Saxofon-Klänge mit Giovanni Palombo, Pasquale Laino und Detlef Bunk zu hören.

Den Herbst 2022 leitet am 18. September der Kabarettist Severin Groebner ein, dem eine Woche später Andreas Rebers folgt. Im Oktober gibt es ein Wiedersehen mit Vocal Recall, der einzigen A-cappella-Girlgroup mit drei Boys, und mit Lucy van Kuhl.

„Ein bisschen Lars muss sein“: Lars Redlich, der Thermomix unter den Kleinkünstlern, tanzt und singt im November auf den Brettern der Kulturbühne, bevor es bei Kabarettist Friedemann Weise um alles oder nichts geht und die „unsterbliche“ Irmgard Knef (BILD: Robert Recker) ihr neues abendfüllendes Show-Programm „Barrierefrei“ präsentiert. Und dann wird es auch schon wieder Zeit fürs Weihnachtskabarett – diesmal mit Konstantin Schmidt, der „Glühwein zum Frühstück“ empfiehlt.

Zum Jahresabschluss 2022 erklingen im Max dann wieder Gitarren: Eingeladen sind Christian Straube und Woody Mann. Ein musikalisches Schmankerl verspricht auch schon das Konzert am 6. Oktober mit Doris Orsan an der Violine und Gitarrist Johannes Tonio Kreusch in der ehemaligen Synagoge zu werden: Das Duo spielt Tangos und Canciones.

Alle Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Es gelten die zum jeweiligen Veranstaltungstermin gültigen Corona-Regeln. red