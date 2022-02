Hotel mit Wellnessareal, Forschungszentrum für tropische Pflanzen oder Tauchsportzentrum: So lassen sich nach Vorstellung von Architekturstudenten die alten Bunker in Mannheim sinnvoll nutzen. Ihre Ideen sind zurzeit in einer Ausstellung zu sehen. Für Viernheim sind solche Projekte indes ausgeschlossen, betont Forstamtsleiter Ralf Schepp. Grund: Die mehr als 100 einst von den US-Streitkräften

...