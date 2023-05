Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bildung Die Bergsträßer Abiturienten sind in der heißen Phase

Bergstraße. Das Abi in der Tasche haben die Bergsträßer Abiturienten zwar noch nicht, es rückt aber zumindest in greifbare Nähe. Jetzt heißt es: Letzte Wissenslücken schließen und zeigen, was man gelernt hat. Mitten im Abistress kümmern sich die Schüler der Abschlussjahrgänge parallel um Vorbereitungen für Abifeier und Co. Wie die Lage an den Schulen ist, berichten Schul- und Studienleiter aus der Region.