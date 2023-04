Die Bedeutung der Kirchensteuer

Bergstraße. Die Kirchensteuer – ihre Bedeutung, Entwicklung und Verwendung – steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung, zu der die Evangelische Lukasgemeinde Lampertheim in Kooperation mit dem Evangelischen Dekanat Bergstraße für morgen (Mittwoch), 19 Uhr, in die Notkirche (Römerstraße 94) nach Lampertheim einlädt. Referentin ist Almut Schönthal. Sie ist als Leiterin des Referats „Haushalt und Controlling“ in der Verwaltung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) eine ausgewiesene Kennerin der Materie. In ihrem Vortrag geht sie unter anderem folgenden Fragen nach: Wie setzt die Kirchensteuer sich zusammen und wie hat sie sich bis heute entwickelt? Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red

