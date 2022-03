Unser heutiges historisches Bild mitsamt den Hintergrundinformationen stellte uns unser freier Mitarbeiter Walter Koepff aus dem Nachlass seiner verstorbenen Schwiegermutter Christa Schneller, geborene Grünhag, zur Verfügung.

© Thomas Neu

Die Aufnahme entstand nach dem Jahr 1910 und zeigt die Bäckerei von Johann Josef Fertig. Er war der Großvater von Christa Schneller und von Heinz Schmitt, der lange Jahre das Café Schmitt in der Bensheimer Hauptstraße führte. Johann Josef Fertig (links) wurde am 29. August 1858 in Elmshausen geboren und starb am 6. Juli 1932 in Bensheim. Da seine Frau, Maria Fertig, geborene Grieser, verstorben war, führte seine Schwester (Zweite von links) den Haushalt.

Zwischen den Bäckerei-Mitarbeitern stehen die beiden Töchter Barbara Fertig, verheiratete Kelterbach (geboren am 3. Dezember 1890 in Bensheim, gestorben am 22. Januar 1957 in Lennep) und Therese Fertig, verheiratete Grünhag (am 29. Juni 1895 in diesem Haus geboren, gestorben am 4. Dezember 1953 in Bensheim), Mutter von Christa Schneller. Oben am Fenster steht Katharina Fertig, verheiratete Schmitt (geboren am 7. Februar 1886 in Bensheim, gestorben am 18. März 1971 in Bensheim).

Von Johann Josef Fertig übernahm Katharina Fertig mit ihrem Mann Jean Schmitt den Betrieb, in dem er das Bäckerhandwerk erlernt und die älteste Tochter geheiratet hatte. Aus dieser Ehe gingen die Söhne Heinz und Friedel sowie Tochter Resel hervor. Café und Bäckerei Schmitt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von Heinz Schmitt weitergeführt bis zur Verpachtung in den 1980er Jahren. Bruder Friedel Schmitt betrieb Restaurant und Café Ritter am Ritterplatz.

Hinzuzufügen wäre noch, dass Johann Josef Fertig elf Kinder hatte, von denen jedoch sechs verstarben; fünf Töchter blieben ihm. Neben den drei bereits erwähnten waren das Anna Fertig, verheiratete Bambach, (geboren am 22. August 1880 in Bensheim, gestorben am 24. November 1923 in Bensheim) und Clara Fertig, verheiratete Heinz (geboren am 24. März 1898 in Bensheim, verstorben am 26. Juni 1967 in Lorsch). Zu seinen zwölf Enkelkindern gehört die eingangs erwähnte Christa Schneller. koe/Repro:Koepff/Bild: Neu