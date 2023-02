Die in einem Verband organisierten Stechmückenjäger am Oberrhein erwarten eine weitere Ausbreitung der Asiatischen Tigermücke in Deutschland. Das Insekt, das als Überträger von Krankheitserregern gilt, habe sich „explosionsartig vermehrt“, teilte die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) bei ihrer Jahrestagung in Rastatt mit.

Grund sei der heiße Sommer

...