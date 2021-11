Dichte Wolken und teils Regen in Hessen / Frost in der Nacht

Hessen. Zum Start in die neue Woche erwartet die Menschen in Hessen trübes und regnerisches Wetter. Nach etwas Nebel am Morgen bleibt es am Montag zunächst stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Auch leichter Regen oder Sprühregen sei möglich. Im Tagesverlauf lockert der Himmel nach Angaben der Meteorologen von Norden her etwas auf und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 8 Grad.

In der Nacht zu Dienstag verdichten sich die Wolken laut DWD-Prognose wieder, in der zweiten Nachthälfte kann leichter Regen dazukommen. Die Temperaturen sinken auf 1 bis -3 Grad, auf den Straßen kann es dann glatt werden. Am Dienstagmorgen ist demnach im Norden noch mit Glätte durch überfrierenden Regen zu rechnen, im Süden bleibt es meist trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 7 Grad, im höheren Bergland höchstens 2 Grad.

Der Mittwoch beginnt bedeckt, aber trocken; am Nachmittag lockert der Himmel etwas auf. Es werden Höchstwerte zwischen 4 und 7 Grad erwartet.