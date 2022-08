Diakonie steigt bei den Drop-Ins ein

Bergstraße. Die seit dem Jahr 2009 bestehenden Bensheimer Willkommensorte für Eltern mit Kleinkindern der Karl-Kübel-Stiftung werden künftig in Zusammenarbeit mit der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie fortgesetzt. Damit erweitert das von der Stiftung unterhaltene Inklusive Familienzentrum Bensheim sein Angebot und die Karl-Kübel-Stiftung nutzt diese Modellortstandorte für ihr hessenweites Netz an fast 100 Drop-Ins.

Offen und einladend

Die kostenfreien Eltern-Kind-Treffpunkte wurden 2009 zum 100. Geburtstag des Stifters Karl Kübel (1909–2006) ins Leben gerufen und Schritt für Schritt ausgebaut. Charakteristisch ist von Anfang an die offene und einladende Haltung der Elternbegleiterinnen allen Eltern gegenüber, damit sie ihre Fragen rund ums Kind in zwangloser Runde besprechen können.

Vier Treffpunkte Die Zusammenarbeit betrifft in Bensheim vier Treffpunkte, zu denen Eltern mit ihren Kleinsten eingeladen sind: Montag: 8.30 bis 11 Uhr im Pfarrzentrum, Heilig Kreuz, Weserstraße 3, und von 15 bis 17 Uhr im Pfarrzentrum St. Georg, Marktplatz 10. Donnerstag: 8.30 bis 11 Uhr im Pfarrzentrum, St. Laurentius, Tannbergstraße/Adolf-Kolping-Straße. Freitag: 8.30 bis 11 Uhr in der Stephanusgemeinde, Eifelstraße 37. Die Elternbegleiterinnen freuen sich über bekannte und neue Gesichter. red

„Herzliche Offenheit und Willkommenskultur zeichnen dieses Angebot aus. Niemand wird ausgeschlossen, alle sind eingeladen vorbeizukommen. Deshalb heißen die Treffpunkte Drop In(klusive)“, erläutert Aslak Petersen, Vorstandsmitglied der Karl-Kübel-Stiftung. Mit der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie und ihrem Inklusiven Familienzentrum in Bensheim hat die Karl-Kübel-Stiftung nun einen weiteren Partner für diesen Ansatz gefunden.

Begegnungsort für Familien

„Wir hatten bereits eine Hort-Tradition an unserem Bensheimer Standort, inzwischen ist hier eine Kita entstanden für Kinder mit und ohne Behinderungen. Das Inklusive Familienzentrum versteht sich als Begegnungsort für alle Familien“, sagt Nicole Steigler, Leiterin des Geschäftsbereichs Kinder, Jugend und Familie der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie.

Silke Hauptmann-Brohm, Leiterin des Inklusiven Familienzentrums, fügt hinzu: „Einen inklusiven Treffpunkt von Eltern mit Kindern noch vor dem Kita-Alter mit anbieten zu können, ist eine ideale Ergänzung für unser Beratungsangebot an der Bergstraße. Wir freuen uns, dass wir mit der Karl Kübel Stiftung kooperieren können.“

Weltkindertagsfest

Die Kooperation zwischen der Karl Kübel Stiftung und dem Inklusiven Familienzentrum wird auch beim Weltkindertagsfest am Sonntag, 18. September, sichtbar sein. Von 14 bis 18 Uhr können sich Eltern über die Drop-Ins am gemeinsamen Stand gegenüber der Bühne in der unteren Fußgängerzone informieren. red