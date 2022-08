DGB und Verdi für Absicherung von Beschäftigten der Energiewirtschaft

Wiesbaden. Der DGB und die Gewerkschaft Verdi haben die hessische Landesregierung in der Debatte über den Umgang mit der Gasknappheit aufgefordert, die Beschäftigten der Energiewirtschaft nicht aus dem Blick zu verlieren. Es dürfe nicht nur über die Verbraucher geredet werden, betonte Verdi- Landesbezirksleiter Jürgen Bothner am Mittwoch anlässlich des hessischen Gasgipfels in Wiesbaden. "Es muss auch um die gehen, die unsere Energie her- und bereitstellen."

Die Beschäftigten in Stadtwerken, bei Regionalversorgern und in der Gaswirtschaft erwarteten eine Absicherung - etwa durch die Zahlung von Kurzarbeitergeld sowie einen Schutzschirm für die Energieversorger. Weiter sagte Bothner, die Versorgung mit Gas, Strom und Wärme sei eng miteinander verflochten. "Wenn einzelne Versorger dort in Folge von Insolvenzen herausbrechen, ist die gesamte Versorgungssicherheit gefährdet." In der hessischen Energiewirtschaft sind laut Statistischem Landesamt rund 20 000 Menschen beschäftigt.

Die Vize-Vorsitzende des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen, Renate Sternatz, mahnte ein Maßnahmenpaket von Schwarz-Grün in Abstimmung mit dem Bund an, um die Energieversorgung und die Beschäftigung zu sichern. Die Koalition sollte die Planung und Genehmigung von Investitionen zur Nutzung von Gasalternativen in industriellen Prozessen und zur Energieerzeugung beschleunigen. Dazu sollten die Genehmigungsverfahren erleichtert und das öffentliche Personal in den Bereichen Bau, Planung und Genehmigung deutlich aufgestockt werden.

Zum Gasgipfel in die Staatskanzlei hat Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Mittwoch Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und Sozialverbände sowie große gewerbliche Energieverbraucher und Energieversorger eingeladen, um über die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sprechen. Im Anschluss an die Tagung wollen Rhein, der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, und die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm über die Ergebnisse informieren.