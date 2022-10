DGB Bergstraße fordert sechsjährigen Mietenstopp

Bergstraße/Bensheim. „Seit Jahren kennen die Mieten nur eine Richtung – nach oben“, schreibt der DGB Bergstraße in einer Pressemitteilung. Zudem stiegen die Preise für Lebensmittel, die Energiepreise explodierten. Aufgrund der Inflation und der massiven Preissteigerungen spitze sich die Situation der Mieter immer mehr zu. Am bundesweiten „Aktionstag Mietenstopp“ führten der DGB Bensheim und der DGB Bergstraße in der Bensheimer Fußgängerzone eine Straßenaktion durch, die von einer Gruppe von Jugendlichen von Fridays for Future Bensheim unterstützt wurde.

Günther Schmidl (IG Metall), Vorsitzender des DGB Bensheim, stellt fest: „Viele Menschen stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand und wissen nicht mehr, wie sie Mieten und steigende Energiekosten bezahlen sollen. Es ist höchste Zeit für einen wirksamen Energiepreisdeckel“. Reiner Drewelies, Vorstandsmitglied des DGB Bensheim und Kreisvorsitzender der IG BAU, unterstreicht: „Wir brauchen einen sechsjährigen Mietenstopp. Diese Zeit muss für die Schaffung von bezahlbarem öffentlichem Wohnungsbau genutzt werden. Zudem muss endlich ein soziales Bodenrecht geschaffen werden, das preiswertes Bauen und bezahlbare Mieten ermöglicht“.

Franz Beiwinkel (ver.di), Vorsitzender des DGB Heppenheim, und Norbert Fuchs (Lampertheim), Vertreter der IG Metall im DGB-Kreisvorstand Bergstraße, betonen: „Bereits vor der Energiekrise waren bezahlbare Wohnungen Mangelware. Die steigenden Kosten müssen mit einer Energiepreisbremse wirksam sozial abgefedert werden. Niemand soll eine kalte Wohnung oder eine Kündigung fürchten müssen“.

Der DGB fordert die Bundes- und Landesregierung auf, die öffentliche Wohnraumförderung deutlich aufzustocken, die Förderkonditionen zu verbessern und kommunale Wohnungsbaugesellschaften zu stärken. Außerdem setzen sich die Gewerkschafter für eine „Neue Gemeinnützigkeit“ ein, um preiswerte Wohnungen für kleine und mittlere Einkommen zu schaffen und eine dauerhafte Bindung von Sozialwohnungen zu erreichen.

Mit der Straßenaktion wollte der DGB auch für die Großdemonstration am 22. Oktober in Frankfurt mobilisieren. Treffpunkt dort ist um 12 Uhr auf dem Roßmarkt. red