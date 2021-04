Bergstraße. „Es reicht nicht aus, die von der Corona-Krise aufgerissenen oder sichtbar gewordenen Löcher zu stopfen und dann einfach so weiter zu machen wie vor der Pandemie“, betonte DGB-Kreisvorsitzender Sven Wingerter bei einer Videokonferenz des Kreisvorstandes.

AdUnit urban-intext1

„Notwendig ist ein grundlegendes Umdenken und Umsteuern in zentralen Politikbereichen, so Wingerter weiter.

Der südhessische DGB-Regionssekretär Horst Raupp aus Darmstadt stellte die Eckpunkte der gewerkschaftlichen Forderungen für die Bundestagswahl am 26. September vor: „Der DGB wird die Bundestagswahl mit einer öffentlichen Kampagne unter dem Motto ,Echt gerecht’ begleiten. Wie die Kosten der Corona-Krise aufgebracht und welche Weichen für die Zukunft gestellt werden, entscheidet sich bei der Bundestagswahl. Deshalb mischen wir uns aktiv ein“.

Mit Nachdruck setzen sich der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften für eine „gerechte Finanzierung der Krisenlasten“ ein, damit „am Ende nicht die Falschen für die Krise zahlen“ müssten: „Superreiche und große Konzerne wie Amazon müssen endlich angemessen besteuert werden“, betonte Raupp. „Nur so können der Bund, die Länder, die Landkreise und die Städte und Gemeinden auch im Kreis Bergstraße die Auswirkungen der Corona-Pandemie stemmen und zugleich in wichtige Zukunftsaufgaben investieren: in gute Bildung, in Gesundheit und Pflege, in die öffentliche und soziale Infrastruktur, in Umwelt- und Klimaschutz. Steuern sind zum Steuern da“.

AdUnit urban-intext2

Kundgebung am Maifeiertag

DGB-Kreisvorsitzender Sven Wingerter und DGB-Regionssekretär Horst Raupp unterstreichen: „Der Mensch muss im Mittelpunkt der Politik stehen, nicht der Markt. Mensch und Umwelt müssen Vorrang haben vor Kapital- und Profitinteressen. Dieser Grundsatz muss endlich politisch durchgesetzt werden. Das geht nur mit mitgliederstarken Gewerkschaften und breiten sozialen Bündnissen“.

Die Bergsträßer 1. Mai-Kundgebung in Heppenheim steht diesmal unter dem bundesweiten Motto „Solidarität ist Zukunft“. red

AdUnit urban-intext3