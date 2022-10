DGB-Aufruf zur Demo in Frankfurt

Bergstraße. „Echt gerecht – solidarisch durch die Krise“. Unter diesem Motto findet an diesem Samstag, 22. Oktober, in Frankfurt eine Großdemonstration statt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Kreis Bergstraße ruft zur Teilnahme an der Kundgebung auf, die von einem breiten gesellschaftlichen Bündnis getragen wird, dem auch der DGB Bezirk Hessen-Thüringen angehört. Die Eröffnungskundgebung findet um 12 Uhr auf dem Roßmarkt (Nähe Hauptwache) statt. Um 11 Uhr startet ein Demonstrationszug vom Hauptbahnhof zum Roßmarkt. Am gleichen Tag finden auch Großdemonstrationen in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Hannover und Stuttgart statt. „Am 22. Oktober gehen wir gemeinsam auf die Straße für eine solidarische, gerechte, nachhaltige und demokratische Gesellschaft“, so DGB-Kreisvorsitzender Wingerter und DGB-Regionssekretär Raupp.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der DGB Bergstraße ruft dazu auf, am Samstag umwelt- und klimafreundlich nach Frankfurt zu fahren. Abfahrt ist um 9.19 Uhr in Viernheim (Haltstelle Viernheim Ost), um 9.36 Uhr am Bahnhof in Weinheim, um 9.47 Uhr in Bensheim, um 9.50 Uhr in Lampertheim und um 9.54 Uhr in Bürstadt. Treffpunkt ist jeweils zwanzig Minuten vor Abfahrt, um gemeinsam Gruppenfahrkarten (Hessentickets) zu lösen. red