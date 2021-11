Dezentrale Impfstellen im Kreis Bergstraße geplant

Für Impfwillige im Kreis Bergstraße könnte es demnächst zusätzliche Möglichkeiten geben, Dosen gegen des Coronavirus zu erhalten. Der Kreistag hat beschlossen, dass stationäre Impfstellen eingerichtet werden sollen.

Auf einen Eilantrag des Bergsträßer Landrats Christian Engelhardt hin wurde der Punkt nachträglich auf die Tagesordnung der Sitzung genommen. Die derzeitige Situation sei nicht akzeptabel, sagte Engelhardt: Täglich wendeten sich Impfwillige an die Kreisverwaltung, die in absehbarer Zeit keinen Termin für eine Impfung bekommen. Derzeit finden Impfungen in Arztpraxen statt oder bei Aktionen des mobilen Impfteams.

Die Kreisverwaltung rechnet mit Kosten von „monatlich nicht mehr als 200 000 Euro“. Der Beschluss sieht indes aus vor, dass der Kreisausschuss auf das Land einwirken soll, die Kosten zu erstatten - was bereits in Aussicht gestellt worden sei.