Deutschlands oberster Zauberer kommt aus dem Kreis Bergstraße

Bergstraße. Er kann Spielkarten vermeintlich mit Gedankenkraft erkennen, obwohl er sie gar nicht gesehen hat. Auch lässt der 51 Jahre alte Zauberkünstler Torsten Rau Gegenstände offenbar spurlos verschwinden. Einfach so. Mit seinen Zaubertricks hat der Mann aus Hofheim schon zahlreiche Zuschauer beeindruckt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zauberkunst Interesse an der Zauberei in Deutschland gibt es nach wie vor. Der Magische Zirkel von Deutschland, in dem sich die nationalen Zauberkünstler und -künstlerinnen vereinigen, zählt etwa 2800 Mitglieder. Darunter sind etwa 200 Jugendliche. Zehn Prozent der Mitglieder gelten als Profis. Der Magische Zirkel sei damit die größte europäische Zauberervereinigung. Die meisten Zauberkünstler sind dem Magischen Zirkel zufolge zwischen 45 und 60 Jahre alt, denn vor allem in den 90er-Jahren hatte die Magie große Anziehungskraft. wol/sm

Dass die Heizung seiner Wohnung mitten im Winter plötzlich ausgefallen ist, kann Rau allerdings nicht beeinflussen. Übersinnliche Fähigkeiten besitzt er nämlich nicht, wie er lachend einräumt. „Ich arbeite mit Tricks, die erprobt und sehr wirksam sind“, sagt der Mann, der bei Betriebsfesten ebenso auftritt wie vor Kindern.

Seit 23 Jahren Hofheimer

Seit dem Jahr 2000 leben er und seine Ehefrau Andrea im Lampertheimer Stadtteil Hofheim. Nun ist er zum Geschäftsführer des „Magischen Zirkels von Deutschland“ (MZvD) ernannt worden. Der nationale Zauberverein gibt monatlich die Zeitschrift „Magie“ heraus; auch unterhält der Zirkel als größte europäische Vereinigung dieser Art eine eigene Bibliothek. Ob es um Berichte für das Monatsmagazin geht, ob die Kassenprüfung ansteht oder ein Jugendkongress organisiert werden muss – in Hofheim werden die Strippen gezogen. „Es ist natürlich eine Ehre, solche Aufgaben wahrnehmen zu dürfen“, sagt Rau. Aber natürlich braucht es auch viel Engagement, eine Organisation mit knapp 2800 Mitgliedern durch die Unwegsamkeiten unserer Zeit zu navigieren. „Gerade in der Corona-Zeit hatten Zauberkünstler kaum Möglichkeiten aufzutreten“, erinnert sich der Geschäftsführer an schwierige Monate. Dennoch: Wer sich mit Rau unterhält, erlebt einen witzigen Menschen, der sich seinen Enthusiasmus auch in schwierigen Zeiten bewahrt hat. Nach seiner Erfahrung ist es übrigens wesentlich einfacher, Erwachsene zu täuschen als Kinder: „Während Erwachsene nach komplizierten Erklärungen für den geheimnisvollen Zauber suchen, sind Kinder oftmals geradliniger und entdecken die Einfachheit vieler Tricks sehr viel schneller“, sagt der erfahrene Illusionist.

Wie er erzählt, hat sich sein Interesse an dieser Melange aus verblüffenden Tricks und Entertainment frühzeitig entwickelt. Dass der Hofheimer schon als Kind fasziniert von der Zauberei war, verdanke er seinem Vater. Der nämlich habe in jungen Jahren selbst regelmäßig den Zauberstab geschwungen. „Und eines Tages habe ich daheim schließlich einen merkwürdigen Kasten mit Requisiten entdeckt“, erzählt Torsten Rau. „Ich war sofort elektrisiert“. Schließlich folgten eigene Schritte in diesem Metier, das von Illusion, Schnelligkeit und Bühnenpräsenz lebt. „Mit der Zauberei konnte man sich außerdem von den anderen Klassenkameraden abheben“, erinnert sich Rau und lächelt.

„Es ist ganz toll, auf diese Weise den Menschen eine schöne Zeit zu schenken“, findet er. Auch weil Zauberei vielfältig sei, biete sie viele Gelegenheiten, Menschen aller Altersgruppen zu verblüffen. Vor allem sei es einfach, Zuschauer problemlos einzubeziehen. „Man braucht kein großes Brimborium“, ist Rau überzeugt. Schon eine präparierte Banknote, ein Kartendeck oder bunte Tücher würden ausreichen.

Bei aller Begeisterung für Zauberei – der Geschäftsführer des Magischen Zirkels ist im Alltag als bodenständiger Unternehmer tätig. Sowohl sein Großvater als auch der Vater haben vor Jahren eine Textilvertretung im nahen Bischofsheim aufgebaut. Heute ist es Torsten Rau, der das Geschäft im Kreis Groß-Gerau leitet. Die Firma versorgt Unternehmen aus der Textilindustrie beispielsweise mit Knöpfen, Gürteln oder anderen Accessoires.

Dass die Zauberkunst Torsten Raus große Leidenschaft ist, das dürfte auch mit Ehefrau Andrea zu tun haben. „Wir haben uns bei einem Zauberwettbewerb kennengelernt“, erzählt sie. Die Leidenschaft verbindet die Eheleute bis heute.

Gleichwohl blickt Andrea Rau skeptisch auf das herrschende Geschlechterverhältnis. So seien gerade einmal 15 bis 20 Prozent der Mitglieder im Magischen Zirkel Frauen. Doch sei auch spürbar, dass der Nachwuchs zunehmend weiblicher werde. Für Frauen fehlten aber noch immer die großen Vorbilder. Auch wenn Andrea Rau berufsbedingt zurzeit wenig Zeit für Zaubertricks hat: Im März geht es gemeinsam mit ihrem Mann zur Weltmeisterschaft der Zauberkunst. Das Kräftemessen findet im kanadischen Québec statt. /sm