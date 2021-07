Deutsches Architekturmuseum ab Oktober für etwa zwei Jahre geschlossen

Frankfurt. Das Deutsche Architekturmuseum am Frankfurter Museumsufer wird wegen Renovierung ab Oktober geschlossen. Einige Ausstellungen seien in dieser Zeit aber an anderen Orten zu sehen sein, berichtete das Museum am Freitag. Die Umbaumaßnahmen werden voraussichtlich zwei Jahre dauern.

Das in den 1980er Jahren von Oswald Mathias Ungers erbaute Museum muss energetisch erneuert werden, unter anderem werden Wände gedämmt und Fenster ausgetauscht. Auch der Brandschutz muss verbessert werden. Schäden an der Fasade werden behoben und Sanitäranlagen erneuert.

Als Interimsquartier wird das ehemalige Telekom-Areal neben dem Frankfurter Ostbahnhof genutzt. In der "Danzig am Platz" genannten Location am Danziger Platz wird das Museum eine rund 400 Quadratmeter große Fläche nutzen. Zu sehen ist dort unter anderem ab Ende Januar 2022 eine Ausstellung über die besten Bauten in oder aus Deutschland und eine Schau über Architektur auf dem Land ab Ende März.