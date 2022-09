Deutscher Wetterdienst warnt in Hessen vor Starkregen und Gewitter

Hessen. Die Menschen in Hessen müssen sich abermals gegen Starkregen und mitunter auch Gewitter wappnen. Für Donnerstag warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Südhessen bis zum Mittag vor rund 20 bis 35 Litern in nur wenigen Stunden. Auch Gewitter seien nicht auszuschließen. Hierzu ist es wechselnd bis stark bewölkt. Ab Donnerstagmittag ist es bis auf einzelne Regenschauern trocken. Die Temperaturen liegen bei einem mäßigen, in Böen auch frischeren Wind zwischen 17 und 20 Grad und in Hochlagen bei 15 Grad, so der DWD.

Am Freitag bleibt der Himmel laut DWD wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise kann es wieder regnen - auch Graupelgewitter schließt der DWD nicht aus. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 18 Grad sowie in Hochlagen auf 13 Grad. Es geht ein mäßiger Wind, bei Regen oder Gewitter kann es jedoch zu starken Böen kommen. Am Samstag ist es zuerst stark bewölkt. Es kann gebietsweise erneut zu Regenschauern und vereinzelt zu kurzen Gewittern kommen. Zum Samstagabend klingt der Regen in Hessen ab, der Himmel lockert sich immerhin teilweise auf. Das Thermometer zeigt 13 bis 16 Grad und in Hochlagen etwa 10 Grad an. Dazu geht ein mäßiger Wind, welcher sich bei Schauern und Gewitter zu starken Böen steigern kann, teilte der DWD weiter mit.

