Die Deutsche Bank gibt ihre Filiale in der Viernheimer Schulstraße auf. Das hat ein Sprecher des Instituts in Frankfurt auf Nachfrage der Redaktion erklärt. Die Filiale war am 22. Juli durch die Sprengung zweier Geldautomaten zerstört worden (wir haben berichtet). Die Mitarbeiter des Standorts seien nun in Weinheim eingesetzt.

Wie der Sprecher weiter sagte, sei es bekanntlich ohnehin

...