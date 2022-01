Deutsch-polnischer Freundschaftsverein Brücke/Most auf Luthers Spuren

Bergstraße. Mitglieder des deutsch-polnischen Freundschaftsvereins Brücke/Most besuchten im Lutherjahr die rheinhessische Nachbarstadt Worms.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort wartete zuerst eine Stadtführung auf die Besuchergruppe, wobei der thematische Schwerpunkt auf den Ereignissen rund um den Reichstag in Worms im Jahr 1521 lag. Im Verlauf dieses Reichstags hatte Martin Luther seine Kritik an der damaligen Kirche erneuert, was bis heute als ein bedeutendes Beispiel für Zivilcourage gilt.

Die Besucher bewegten sich auf den Spuren Luthers – ausgehend von Andreasstift, dem heutigen Sitz des Museums der Stadt Worms, der Magnuskirche, dem Dom St. Peter und dem Heylshof bis hin zum Lutherdenkmal. Der beeindruckende Tag in Worms wurde mit einem gemeinsamen Abendessen am Rheinufer in der Hagenbrauerei abgeschlossen. red