Deutlich weniger Corona-Fälle in Altenheimen nach Impfungen

Wiesbaden. In hessischen Alten- und Pflegeheimen gibt es dem Sozialministerium zufolge wegen der Impfkampagne deutlich weniger gemeldete Corona-Infektionen als noch vor einem Jahr. Seien Ende 2020 noch 3711 Seniorinnen und Senioren in den Heimen infiziert gewesen, seien es derzeit nach drei Impfungen noch 254, teilte Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Donnerstag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch die Zahl der Pflegekräfte in Quarantäne sei zurückgegangen. So seien derzeit 184 Mitarbeiter betroffen. Vor einem Jahr seien es über 1500 gewesen. In Hessen leben dem Ministerium zufolge rund 58 000 Seniorinnen und Senioren in Alten- und Pflegeeinrichtungen.