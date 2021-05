Deutlich sonniger und wärmer

Hessenwetter. Noch zwei Tage lang hat Hessen mit leichten Schauern und Gewittern zu kämpfen, dann wird es zunehmend sommerlich. Am Freitag bleibt es im Norden des Landes zunächst regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. In Südhessen zeigt sich bereits immer häufiger die Sonne, und es wird überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 20 Grad.

Auch am Samstag ist der Himmel im Norden und Osten bedeckt, und es kann immer wieder leichte Schauer geben. Die übrigen Teile des Landes bleiben bei Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad vom Regen weitgehend verschont.

Am Sonntag wird es laut Vorhersage freundlicher: Es scheint häufig die Sonne, und die Temperaturen klettern auf 19 bis 23 Grad. Auch zum Wochenbeginn gibt es viel Sonnenschein. Die Temperaturen kratzen dann an der 25-Grad-Marke.