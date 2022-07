Deutlich mehr Bademode nach Hessen importiert

Hessen. Nach Hessen ist im vergangenen Jahr deutlich mehr Bademode importiert worden. Insgesamt seien es rund 126 Tonnen Bikinis, Badehosen und -anzüge gewesen, das sei ein Plus im Vergleich zum Jahr 2020 von 14 Prozent, teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Freitag mit. Die Waren hatten einen Wert von rund 6,3 Millionen Euro, das ist im Vorjahresvergleich ein Plus von 36 Prozent.

