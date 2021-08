Detektiv und Kunden stoppen Ladendieb in Weiterstadt / Polizei nimmt 26-Jährigen vorläufig fest

Weiterstadt. Nachdem ein Ladendieb am Dienstagabend (17.8.) in einem Bekleidungsgeschäft in der Gutenbergstraße von einem Ladendetektiv und Kunden gestoppt werden konnte, hat die Polizei den 26-jährigen Tatverdächtigen im Anschluss vorläufig festgenommen.

Der 26-jährige Mann aus Darmstadt hielt sich gegen 19 Uhr in dem Modeladen auf. Als er mehrere Kleidungsstücke im Wert von circa 200 Euro verstaute ohne diese zu bezahlen, sprach der Ladendetektiv den Mann auf den Umstand an. Daraufhin versuchte er mit seiner Beute zu flüchten, konnte jedoch von dem Mitarbeiter und Kunden gestoppt werden. Dem Festgehaltenen gelang es sich gewaltsam loszureißen und in den ersten Stock des Geschäfts zu flüchten, wo er endgültig aufgehalten werden konnte. Glücklicherweise wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt. Eine Streife des 3. Polizeireviers in Darmstadt nahm den Tatverdächtigen im Anschluss vorläufig fest. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten müssen.