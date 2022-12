Der heutige Bildvergleich in unserer Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ beschäftigt sich mit Architekturdetails an einem der prägenden historischen Gebäude in der Bensheimer Innenstadt – dem Rodensteiner Hof. Das alte Schwarzweißbild verdanken wir dem Stadtarchiv der Stadt Bensheim. Fotografiert hat es Fritz Scheid. Es zeigt noch den Zustand des nördlichen Eingangs am Westflügel vor dem

...