Der zweite Tag unter 100

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Der Kreis Bergstraße musste am Dienstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 86-jährige Person aus Heppenheim. Außerdem wurden 72 neue bestätigte Corona-Infektionen registriert, u. a. in Bensheim (8), Heppenheim (3), Lautertal (3), Lorsch (2) und Zwingenberg (1). Der Inzidenzwert ist laut Landratsamt mit 94,79 auf dem Stand von Montag geblieben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete einen Wert von 95,4. Damit war der Dienstag der zweite Werktag in Folge, an dem die RKI-Inzidenz für den Kreis unter 100 liegt. Falls dies für die kommenden drei Werktage so bleibt, könnten am nächsten Montag, 17. Mai, im Kreis weitere Beschränkungen fallen, darunter die nächtliche Ausgangssperre. Allerdings wird sich die Inzidenz am heutigen Mittwoch wieder der Marke von 100 annähern.

Im Impfzentrum des Kreises sind mittlerweile (Stand: Montag) 64 952 Erstimpfungen und 21 632 Zweitimpfungen erfolgt. Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 37 Betten belegt – davon sieben mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Für ganz Hessen sind binnen 24 Stunden laut Robert-Koch-Institut 423 neue bestätigte Corona-Fälle registriert worden, außerdem 18 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die landesweite Inzidenz ging leicht zurück auf 119,6.

Die schwarz-grüne Landesregierung plant für diesen Mittwoch eine erneute Sitzung des hessischen Corona-Kabinetts. Möglicherweise wird Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wegen der derzeit rückläufigen Coronazahlen im Anschluss an die Sitzung weitere Öffnungsschritte für die Bevölkerung ankündigen. Der Regierungschef hat bereits verkündet, dass ab diesem Samstag, 15. Mai, die Besuchsbeschränkungen in den hessischen Alten- und Pflegeheimen deutlich gelockert werden. Unter anderem soll dann für diese Personen die Testpflicht vor dem Betreten der Heime entfallen und in den Zimmern für sie keine Maskenpflicht mehr gelten. Die Beschränkung der täglich möglichen Besuche für Bewohner von Alten- und Pflegeheimen werde vollständig entfallen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat vor Leichtsinn bei den Corona-Öffnungen gewarnt. Erstmals seit rund zwei Wochen sank die Zahl der Kreise mit hohen Inzidenzen nicht mehr weiter ab. Die dritte Welle sei zwar gebrochen, so Spahn am Dienstag im Deutschlandfunk, „aber sie ist noch nicht unten“. Übermut sei fehl am Platz. „Sonst holt uns das viel zu schnell wieder ein.“ Zuversicht sei aber angebracht. Auch könne zum Beispiel die Außengastronomie in bestimmten Bereichen geöffnet werden – „wenn man unter 100 ist“.

In Berlin wurden die Weichen für offene Café-Terrassen an Pfingsten gestellt. Voraussetzung ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz dann stabil unter 100 liegt. Hamburg nahm die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen zurück. In Bayern ist der kleine Grenzverkehr nach Österreich ab Mittwoch wieder möglich. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verteidigte, dass es eine Öffnung des Tourismus in seinem Land zunächst nur für die Einwohner des eigenen Bundeslandes gibt. Dies könne aber möglicherweise bereits Anfang Juni aufgehoben werden. Zunächst sollten Gästezahlen noch sehr überschaubar gehalten werden. hol/tm/dpa

