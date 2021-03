Bergstraße. Der Kreis Bergstraße hat für dieses Jahr Planungssicherheit bei seinen Ausgaben: Die Finanzaufsicht des Regierungspräsidiums Darmstadt hat den Haushalt für 2021 genehmigt, wie Finanzdezernent Karsten Krug in einer Video-Pressekonferenz mitteilte. Sobald die Genehmigung in der kommenden veröffentlicht sei, werde die vorläufige Haushaltsführung enden. Dann könne der Kreis neue Investitionen angehen.

Die Finanzlage im Kreis Bergstraße könne als „noch gesichert“ angesehen werden, laute das Fazit der Genehmigung, sagte Krug. „Für uns ist das ein wichtiger Bescheid“, betonte der Kreisbeigeordnete. Zu klären sei etwa gewesen, ob der Kreis die 50 Millionen Euro aufwenden darf, mit denen das Kreiskrankenhaus in Heppenheim modernisiert werden soll. Dafür wird eine Nettoneuverschuldung von fünf Millionen Euro nötig sein, was nach den geltenden Regularien nicht erwünscht ist. „Ich habe deshalb schon frühzeitig Gespräche geführt“, blickte Krug zurück. Nun können die Mittel fest eingeplant werden. Im Zuge des Baufortschritts sollten die ersten 10 Millionen Euro abgerufen werden, die für dieses Jahr in den Etat eingestellt wurden.

Genehmigt sei auch die Nettoneuverschuldung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft – und mit ihr auch die geplanten Investitionen in diesem Bereich. Dasselbe gelte für die Senkung der Kreisumlage um 0,5 Prozentpunkte, die der Kreistag in seiner letzten Sitzung des Jahres 2020 beschlossen hat. In der Haushaltsdebatte hatten einige Fraktionen eine noch tiefere Absenkung gefordert. Das Regierungspräsidium habe aber bestätigt, dass es dafür keinen Spielraum gibt, erläuterte Mathias Lannert, Leiter der Finanzabteilung des Kreises. kbw