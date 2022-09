Der Waldlehrpfad bei Wald-Michelbach war deutschlandweit der erste

Odenwald. Der Waldlehrpfad in Ober-Schönmattenwag war der erste seiner Art in Deutschland. Er hat auch seinen Begründer weit über dessen Heimat hinaus bekannt gemacht. Es war der damalige Lehrer Rupprecht Bayer, der 1958 seine Idee in die Tat umsetzte, den Besuchern des Waldes im mittleren Ulfenbachtal Pflanzen und Tiere entlang eines Lehrpfades vorzustellen und damit das Naturverständnis und Umweltbewusstsein seiner Mitmenschen zu fördern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Begeisterte Mitarbeiter fand der Pädagoge unter seinen damaligen Schülern. Rupprecht Bayer ist als „Vater des Waldlehrpfades“ zumindest in die Regionalgeschichte eingegangen. „Dieser einzigartige Lehrpfad ist ein Kompendium, ein kurzgefasster Lehrgang am lebendigen Objekt. Lehrer Bayer und seine Schulkinder haben damit ein Stück waldverbundener Erziehung aus sich heraus geschaffen, wie diese wirkungsvoller wohl kaum ihren Ausdruck finden kann“, heißt es in einer Laudatio. 1983 wurde Bayer der Landesehrenbrief überreicht.

In Darmstadt geboren

Rupprecht Bayer wurde am 29. August 1915 in Darmstadt geboren und war somit von Geburt schon mindestens ein halber Odenwälder. Schon als Grundschüler hatte er den Wunsch, Naturforscher im Odenwald zu werden. Das Abitur legte Bayer in Darmstadt ab. Dort begann und schloss er auch sein Studium ab.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Literatur Durs Grünbeins Gedichte: Zirkus Marxismus Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel AK Synagoge Gespräch in Zwingenberg: Wie Juden mit dem wachsenden Antisemitismus leben Mehr erfahren

Im Mai 1948 kam Rupprecht Bayer als Lehrer an die Grundschule in Ober-Schönmattenwag. In diesem Überwalddorf fand er auch seine Lebensgefährtin. Im Jahr 1953 gründete der begeisterte Natur- und Menschenfreund die Gruppe Ober-Schönmattenwag im Deutschen Bund für Vogelschutz, Verband für Natur- und Umweltschutz.

Im Jahr 1958 erfolgte die Einrichtung des Waldlehrpfades Ober-Schönmattenwag – der erste in der Bundesrepublik Deutschland. Im Jahr 1958 trat der vielseitige und voller Idealismus steckende Schulmann in den wohlverdienten Ruhestand.

Bayer wurde nach eigener Aussage als Kind vom Glauben seiner Mutter tief beeindruckt. Einen entscheidenden Beitrag zum Christentum leistete der religiöse und mutige Schulmann und Protestant im Jahr 1934 durch seinen Beitritt zur Bekennenden Kirche. Im Zweiten Weltkrieg war Bayer Soldat. Als Dreißigjähriger kam er mit einer schweren Lungenschädigung aus dem Krieg zurück. Die Kriegswirren festigten seinen tiefen religiösen Glauben. 1951 hatten ihn die Ärzte anlässlich zweier schwerer Operationen bereits aufgegeben. Ein halbes Jahr später schon konnte Bayer seinen geliebten Lehrerberuf wieder bis ins Pensionsalter ausüben.

Die Bedeutung der Heimat

Seit 1948 leitete er einen Hausbibelkreis. Seit vielen Jahren war Bayer neben seiner schulischen Tätigkeit in verschiedenen Gemeindegremien sowie als Prädikant in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau tätig. Viele Jahre war er Leiter der Arbeitsgemeinschaft für evangelischen Religionsunterricht im Odenwald.

Lyrik mit Glaubensaussagen

Weit über die Grenzen des Odenwaldes hinaus bekanntgeworden ist Bayer durch seine Gedichte in heimatlicher Lyrik und solche mit Glaubensaussagen. Als „Vater des Waldlehrpfades“ hat sich der Lehrer und Naturfreund die Worte des Bischofs Bernhard von Clairvaux zu eigen gemacht: „Glaube mir, du wirst viel mehr in Wäldern finden als in Büchern; Bäume und Sträucher werden dich lehren, was kein Lehrmeister dir zu hören gibt.“ Entsprechend finden sich auf den Informationstafeln entlang des Lehrpfades die selbst entworfenen Texte.

„Himmelreich“ heißt ein Talgrund, der vom Waldlehrpfad durchzogen wird. Der Flurname für dieses Fleckchen Erde steht symbolisch für den Wald, auch für Überwald und Odenwald. Verweist diese Bezeichnung nicht ausdrucksstark „auf das Schöpfungswerk der Natur, auf unseren Wald, um an diesem Beispiel zu zeigen, dass unser Leben nur dann bestehen kann, wenn wir es einordnen in die Schöpfungsordnungen?“, fragt Rupprecht Bayer. An anderer Stelle äußert sich der fromme Heimatdichter so: „Ist es in unserer Zeit ein Wagnis, Heimatgedichte zu veröffentlichen? Ich meine, trotz allem europäischen Denken und Hinausstreben in den weltweiten Raum sollten wir bedenken, dass der Mensch nach wie vor eine Heimat hat, durch die er maßgeblich geprägt wird.“ /ü