Der „Vogel der Nacht“ fliegt ab morgen erstmals nur gegen Eintrittsgeld

Bensheim. Die Corona-Regeln lassen grüßen: Trotz der Pandemie kann das Festival „Vogel der Nacht“ zwar in dieser Woche im Stadtpark stattfinden – aber eben nur unter besonderen Bedingungen. Maximal 500 Besucher dürfen sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten (vor Corona waren es bis zu 2000, die kamen), und weil die Durchführung in diesem Jahr mit erheblichem Mehraufwand verbunden ist, wird erstmals ein Eintrittsgeld verlangt (8,25 bis 29 Euro je nach Veranstaltung). Das Programm von Mittwoch (25.) bis Sonntag (29.) richtet sich in bewährter Manier nachmittags vor allem an Kinder und Familien, abends vor allem an Konzertgänger. Zu erleben sind im Laufe der fünf Tage u. a. Sebel und Stoppok (Donnerstag), die Oigeborne (Freitag), Parallel und Sam’s Living Room (Samstag) sowie DNS unplugged und Nosie Katzmann (Sonntag). hol/BILD: Neu

