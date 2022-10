Der Verkauf des Bergtierparks in Erlenbach ist vom Tisch

Erlenbach. Bei der Hauptversammlung des Freundeskreises Bergtierpark Erlenbach im Sitzungssaal des Rathauses in Fürth ging es noch einmal um ein Thema, das während der Pandemie die Gemüter bewegt hatte: Am 14. April 2020 war ein Brief von der Heilbronner Firma Bayvolution an die Gemeinde eingegangen. Das Unternehmen hat sich deutschlandweit spezialisiert auf den Erwerb bestehender Freizeit-, Tier- und Märchenparks und zeigte sich interessiert am Ankauf des Tierparks. Gespräche und Verhandlungen dauerten bis Juli dieses Jahres. Dann teilte der Fürther Bürgermeister Volker Oehlenschläger mit, dass die Firma nun doch kein Interesse habe, die Einrichtung zu erwerben, und erklärte: „Damit bleibt sie in der Verantwortung der Gemeinde mit Unterstützung des Freundeskreises.“

Jubiläum ausgefallen

Zu der Zusammenkunft hatte der Vorsitzende Eberhard Ulmen 22 von insgesamt 50 Mitgliedern begrüßt, darunter auch den Fürther Verwaltungschef. Nach dem pandemiebedingten Ausfall der Sitzung im vergangenen Jahr gab es eine lange Tagesordnung abzuarbeiten, die Neuwahlen des Vorstandes stehen allerdings erst im kommenden Jahr wieder auf der Tagesordnung. Im Zweijahresbericht von Ulmen waren die Einschränkungen des Vereins und des Parks in der Pandemiezeit ein prägendes Thema. Im März 2020 hatte Gerd Pieschel die Mitglieder noch zu einem Lichtbildervortrag eingeladen. Rainer von Stein unterstützte ihn hierbei. 50 Personen waren anwesend, die Ansteckungsgefahr hatte viele abgeschreckt zu kommen. Alle weiteren Veranstaltungen mussten abgesagt werden, der Tierpark musste zudem vom Oktober 2020 bis Juni 2021 für die Besucher geschlossen werden.

Die Aussicht von den Erlenbacher Höhen genießen nicht nur Besucher, sondern auch diese Bergziege. © Kopetzky/ü

Obwohl viele geplante Aktivitäten nicht durchgeführt werden konnten, war der Verein dennoch aktiv. Von August bis Oktober 2020 konnten wenigstens die monatlichen Treffen unter Hygienemaßnahmen stattfinden. Zum allgemeinen Bedauern fiel auch noch der 60- jährige Geburtstag des Parks ins Coronajahr 2021, weshalb auch dieser nicht gefeiert werden konnte. Allerdings präsentierte Ekkehard Bahlo im September 2020 noch die gebundene Chronik „60 Jahre Bergtierpark“. Im Oktober fand die Preisverleihung des Foto-Wettbewerbs statt. Die viele Arbeit, die so ein Wettbewerb mit sich bringt, teilten sich Friedel Eßinger und Evi Church.

Im August 2020 wurden die Geräte für den neuen Spielplatz geliefert. Der versprochene Einbau durch den Bauhof verzögerte sich, weshalb sie im Juni und Juli des folgenden Jahres in Eigenleistung mithilfe der Firma Peter Rettig eingebaut und finanziert wurden. Auch wurden Granit-Palisaden unter den Tierpatenschildern und unter den Tipis eingebaut. Die Gesamtkosten des Einbaus betrugen 14 000 Euro. Der Futterplatz bei den Skudden wurde von den Tierpflegern gepflastert. Die Verbundsteine stellte der Freundeskreis zur Verfügung. Im September 2021 wurde schließlich der neue Spielplatz im Beisein des Landrates und des Bürgermeisters eingeweiht, die viele lobende Worte für die „Macher“ mitgebracht hatten.

Jens-Uwe Eder betreute, soweit es die Pandemie zuließ, die Arbeitsgemeinschaften der Schulen ebenso wie Kindergeburtstage. Zuvor wurde bei der Gemeindevertretersitzung im Februar vergangenen Jahres die Namensänderung für das Haus im Bergtierpark bekannt gegeben. Es trägt nun den Namen des Ehrenvorsitzenden und heißt „Dr.-Kilian-Haus“.

Parkplatz-Neubau geplant

Ein aktuelles Projekt, so der Vorsitzende, ist der Parkplatzneubau: Dieser sei bereits durch die Gemeinde in Bearbeitung. Sobald das Ingenieurbüro seine Arbeit fertiggestellt habe, sollen die Mitglieder über die Fortschritte der Baumaßnahmen informiert werden. Zudem soll bei weiteren Zusammenkünften mit Bürgermeister oder Sachgebietsleitern die Mitarbeit des Freundeskreises besprochen werden.

Der Vorsitzende dankte darüber hinaus Bahlo und seiner Gattin Christine für die Bepflanzung der „Indianerhöhe“, Fritz Eisenhauer für das Mähen der Rasenflächen. Gerätschaften wie Rasenmäher und Motorsense werden hierfür seit vielen Jahren vom Mitglied Horst Seitz kostenlos zur Verfügung gestellt. Ein Dankeschön ging an die Tierpfleger Seppel Unger und Michael Trautmann, die bei den Pflegemaßnahmen und beim Einbau der Spielgeräte mithalfen. Durch die Eigeninitiative der Tierpfleger haben die Waschbären zudem nun ein neues Außengehege.

Gute finanzielle Basis

Fritz Brendel verlas im Anschluss den Kassenbericht der Jahre 2020 und 2021. Sein Fazit: „Der Verein steht weiterhin finanziell auf einer guten Basis.“ Den Ausgaben stehen Einnahmen durch Eintrittsgelder, Spenden, Aktionen und Tier- Patenschaften gegenüber. Die Erlöse der Gemeinde Fürth im Bergtierpark liegen in diesem Jahr bisher über dem Plan, sodass das Jahresziel von 250 000 Euro wohl sicher erreicht werden könne. Auch im vergangenen Jahr wurde mit Einnahmen von 250 000 Euro kalkuliert, das Ergebnis belief sich dann auf exakt 276 608 Euro. Brendel wurde durch den Kassenprüfer Ewald Pospischil eine vorbildliche Kassenführung bescheinigt. Das Ableben des Zweiten Kassenprüfers Schorsch Oberle machte die Wahl eines neuen Kassenprüfers notwendig. Mit Robert Church wurde dieser dann auch gefunden und einstimmig gewählt.

Zu allen geplanten Investitionen stehen Tierparkleiter Volker Bitsch, Bahlo und er selbst im Gespräch mit dem Bürgermeister, informierte der Vorsitzende. Geplant ist zum einen eine Stützmauer im Ziegengehege, zum anderen der Umbau der Futterküche sowie die Verlegung einer Ringwasserleitung, an deren Finanzierung sich der Freundeskreis beteiligen werde. Sollten die geplanten Kosten eingehalten werden können, stehe noch der Neubau einer Großvoliere für seltene, aussterbende Haustierrassen auf dem Wunschzettel des Vereins. lu/ü