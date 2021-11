Der Verein „Kubus“ kommt beim Haus am Maiberg nicht zum Zug

Bergstraße. Die Aussichten für das Haus am Maiberg sind weiter düster. Alles deutet darauf hin, dass die katholische Bildungsstätte in Heppenheim Ende 2022 schließt – und das, obwohl offenbar ein Träger aus der Region ausdrücklich Interesse bekundet hatte, die Heppenheimer Bildungsstätte zu übernehmen, die bisher vom Bistum Mainz betrieben wird.

2 Bilder Das „Haus am Maiberg“, katholische Bildungsstätte des Bistums Mainz in Heppenheim, kann nicht vom Verein „Kubus“ übernommen werden. © Sascha Lotz

Jochen Ruoff (BILD: Gutschalk), einer der beiden Geschäftsführer des unter anderem in der Bildungs- und Jugendarbeit tätigen Vereins Kubus (Kultur, Bildung und Soziales) mit Sitz in Fürth, bestätigte auf Nachfrage Informationen dieser Zeitung, nach denen seine Organisation dem Bistum einen Vorschlag für eine Übernahme gemacht hat.

Schon bald nach der Bekanntgabe der beabsichtigten Schließung sei der Verein auf das Bistum zugegangen. Der Plan sei gewesen, das Haus in leicht veränderter Form weiterzuführen. Es habe ein Ortstermin stattgefunden, der „aus unserer Sicht sehr gut gelaufen ist“, erläuterte Ruoff. Letztlich habe die Kirche aber abgelehnt.

Vor allem die Art und Weise, wie das Bistum das Angebot zurückwies, sei ärgerlich gewesen, bekennt der Kubus-Geschäftsführer. „Wir haben einen Dreizeiler bekommen, in dem Stand, dass das Angebot geprüft wurde und nicht angenommen wird“, blickt Ruoff zurück. Keine Begründung, keine Verbesserungsvorschläge.

Entscheidung ist noch nicht gefällt

Das Bistum Mainz bestätigt all dies nicht, dementiert aber auch nicht. „Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir die Inhalte einzelner Gespräche und Verhandlungen nicht öffentlich machen oder gar kommentieren“, heißt es von dort auf Nachfrage.

Das Haus am Maiberg werde seinen Verpflichtungen gegenüber seinen Mitarbeitern nachkommen und zusammen mit deren Vertretung einen „ausgewogenen Sozialplan“ erstellen. „Über die Zukunft der Immobilie in Heppenheim ist bislang noch nicht entschieden worden“, heißt es weiter.

Wirtschaftliche Erwägungen

Ruoff fürchtet, dass es für das Haus keine Zukunft mehr gibt. Nachvollziehen kann er es nicht. Auch für den Verein Kubus wäre die Übernahme kein Spaziergang gewesen. Er verfüge aber über Expertise. Unter anderem betreibt er das Albert-Schweitzer-Haus in Lindenfels. „Uns ging es darum, eine renommierte Bildungsstätte zu erhalten“, betonte er.

Beim Bistum habe er jedoch den Eindruck, dass wirtschaftliche Erwägungen im Vordergrund stehen. „Die Kirche tut sich damit keinen Gefallen“, sagt er auch mit Blick auf sinkende Mitgliederzahlen bei beiden Konfessionen. Ruoff hat für die evangelische Kirche gearbeitet und gehört nach wie vor dem Lindenfelser Kirchenvorstand an. Ein Auftreten wie unter anderem in der Diskussion um das Haus am Maiberg werde sich aber rächen, ist seine Sorge.

Das Bistum hatte in der Vergangenheit die Entscheidung, sich vom Haus am Maiberg zu trennen, mit der negativen finanziellen Entwicklung in der katholischen Kirche begründet. Geplant ist demnach zwar, den Bildungsschwerpunkt des Hauses zu erhalten, allerdings soll er an die Akademie Erbacher Hof in Mainz angeschlossen werden.

Rege diskutiert wird auch über die Zukunft der Liebfrauenschule in Bensheim. Auch von dem Mädchengymnasium mit Realschulzweig will sich das Mainzer Bistum trennen. Die Vorzeichen sind aber etwas besser als beim Haus am Maiberg, wie berichtet führt die Kirche wieder Verhandlungen mit zwei Interessenten.

„Das Bistum Mainz arbeitet weiterhin mit Hochdruck für eine größtmögliche Kontinuität der Liebfrauenschule in Bensheim“, heißt es dazu von der Pressestelle: „Wir stehen daher nun wieder in intensiven Gesprächen mit dem Landkreis. Darüber hinaus freut es uns, dass wir zudem neue Interessenten in die Gespräche einbinden konnten“.