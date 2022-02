Der Valentinstag steht nicht bei allen Liebenden an der Bergstraße hoch im Kurs

Bergstraße. Jedes Jahr, zum Jahrestag des heiligen Valentin, klingeln in den Blumenläden die Kassen. Der Valentinstag, der heutige 14. Februar, ist für viele Paare die Gelegenheit, um sich Aufmerksamkeiten zu überreichen, um zu zeigen, dass man aneinander denkt. Vor allem Blumen stehen dabei hoch im Kurs. Diese sind dieses Jahr allerdings teurer als im Jahr davor. Grund dafür sind hohe Energiepreise.

Steigende Preise

Viele Züchter senken daher die Temperaturen in den Gewächshäusern oder schalten die Temperaturregler direkt ganz aus. So sparen die Züchter zwar Geld, doch die Menge an verfügbaren Blumen sinkt bei gleichbleibender Nachfrage. Das treibt den Preis in die Höhe. Das sagte ein Sprecher der Royal Flora Holland, eine der größten Vermarktungsorganisationen für Blumen und andere Pflanzen.

Der Namensgeber des Valentinstags lebte, der Überlieferung nach, im dritten Jahrhundert in Rom. Dort traute er Paare nach christlichen Gepflogenheiten. Dies war jedoch von Kaiser Claudius II. verboten worden. Als der Schutzpatron der Liebenden dann bei seiner verbotenen Aktivität entdeckt wurde, richtete man ihn am 14. Februar 269 hin. Historisch belegen lässt sich diese Geschichte allerdings nicht, weshalb die Kirche 1969 den Valentinstag aus dem römischen Generalkalender strich.

19 Jahre zuvor, 1950, war in Nürnberg der erste Valentinsball in Deutschland veranstaltet worden. Von dort verbreitete sich der Tag über ganz Deutschland. Vor allem zur Zeit des Wirtschaftswunders sorgten großangelegte Werbekampagnen von Blumenhändlern für eine Popularität des Tages. Heute erfreut sich der Tag, vor allem wirtschaftlich, weiterhin großer Beliebtheit.

Ergebnisse einer BA-Umfrage

Unter den BA-Lesern und -Leserinnen steht der Brauch, dem oder der Liebsten kleine Aufmerksamkeiten zum Valentinstag zu überreichen, allerdings nicht so hoch im Kurs. Aussagen wie: „Wir haben uns an diesem Tag noch nie etwas geschenkt“ oder „Wir brauchen diesen Tag nicht, um uns etwas zu schenken. Das machen wir das ganze Jahr über, wenn wir es wollen“, waren bei einer Online-Umfrage dieser Zeitung keine Ausnahmen. Der Großteil sieht den Tag als ein unnötiges Datum an. Eine Leserin schreibt: „Wenn ich etwas verschenken will, dann ist der Tag, an dem ich das tue, schnurzegal.“ „Jeder Tag stellt eine Gelegenheit dar, dem anderen ein Geschenk zu machen oder eine Aufmerksamkeit zu überreichen.“ Auch sehen einige den Tag als reine „Geldmacherei“ und einen „Kommerztag“ an. Manche betrachten den Valentinstag jedoch auch als „eine schöne Gelegenheit, um an den Partner zu denken.“ Auch wenn es dafür dann keine Geschenke braucht.

Doch auch das Konzept, sich an diesem Tag regelmäßig gegenseitig Geschenke zu machen, war bei der Umfrage vertreten: „Dafür schenken wir uns an Weihnachten und unseren Geburtstagen nichts.“ Am Ende zeigt sich: Die besten Geschenke müssen nichts kosten. „Wir schenken uns einfach Zeit“ und „Wir schenken uns einfach so viel Liebe wie an jedem anderen Tag.“