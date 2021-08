Der Trend geht zum Obstbaum im Bergsträßer Garten

Bergstraße. Bergstraße. Die Sammelbestellungen von Obstbäumen, die die Abteilung „Ländlicher Raum und Denkmalschutz“ im Landratsamt und der Gewässerverband Bergstraße schon seit vielen Jahren anbieten, entwickeln sich zu einem Renner.

Bestellungen sind bis spätestens 30. September möglich Interessierte können sich an der Sammelbestellung für hochstämmige Obstbäume bis zum 30. September beteiligen. Die Sortenlisten sind auf der Internetseite des Kreises im Internet unter Bürgerservice, Formulare, „O“ wie Obstbaum abrufbar oder sie können telefonisch unter der Rufnummer 06252 / 155104 (Ute Schollmaier) sowie per E-Mail (laendlicher-raum@ kreis-bergstrasse.de) angefordert werden. www.kreis-bergstrasse.de Die Ansprechpartner bei den beteiligten Kommunen: Abtsteinach: Frau Marsch (Telefon 06207 / 940717, E-Mail: daniela.marsch@abtsteinach.de). Birkenau: Herr Denger (Telefon 06201 / 39754, E-Mail: m.denger@ gemeinde-birkenau.de). Fürth: Herr Rossbach (Telefon 06253 / 200113, E-Mail: s.rossbach@gemeinde-fuerth.de). Gorxheimertal: Herr Michael (Telefon 06201 / 294916, E-Mail: Andreas.Michael@gorxheimertal.de). Mörlenbach: Herr Lellbach (Telefon 06209 / 80863, E-Mail: M.Lellbach@moerlenbach.de) Rimbach: Frau Jöst (Telefon 06253 / 80970, E-Mail: m.joest@rimbach-odw.de). red

Im vergangenen Jahr verzeichneten die Organisatoren eine Rekord-Nachfrage an Obstbäumen: 155 Einzelpersonen und Firmen aus den Kreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, dem Odenwald, der Pfalz und dem badischen Weinheim hatten insgesamt weit über 700 Bäume gekauft.

Neue Sorten zur Auswahl

Jetzt wurde das Angebot überarbeitet und signifikant erweitert. Mehr als 40 neue Sorten stehen zur Auswahl - und erstmals auch Obstbäume für besonders trockene Böden und heißes Klima.

Landrat Christian Engelhardt zeigt sich erfreut über die steigende Nachfrage: „Streuobstwiesen und regionale Obstbäume sind ein wichtiger Teil unseres landschaftlichen und kulturellen Erbes an der Bergstraße. Sie verbessern nicht nur die Qualität unseres Lebensraumes, indem sie das Landschaftsbild verschönern und uns an heißen Sommertagen Schatten spenden, sondern erfreuen uns auch mit leckerem und regionalem Obst aus dem eigenen Garten.

Bei der Auswahl der Obstsorten, die bei den Sammelbestellungen angeboten werden, legte der Kreis bis jetzt immer besonderen Wert auf alte und nachhaltige Sorten. Wegen des zunehmenden Klimawandels, der auch in unserer Region für zunehmend wärmere Sommer und trockenere Böden sorgt, bieten der Kreis und der Gewässerverband in diesem Jahr 42 zusätzliche neue Obstsorten an. Die neuen Sorten sind besonders hitzerobust und vor allem für warme bis heiße Standorte sehr empfehlenswert. Zu den neu bestellbaren Obstsorten zählen unter anderem die besonders wohlschmeckenden Sorten Grahams Jubiläumsapfel, Williams Christbirne und Büttners Rote Knorpelkirsche. Darüber hinaus stehen in diesem Jahr auch drei Walnussbaum-Sorten zur Auswahl.

Die Obstbäume mit einer Mindest-Stammhöhe von 1,60 Metern sind für Streuobstwiesen und größere Gärten geeignet. Sie werden für 22 Euro je Stück angeboten. Die Walnussbäume kosten 55 Euro. Wie im vergangenen Jahr kann auch wieder ein Pflanzset - bestehend aus Pfahl, Draht und Anbinde-Material - für zehn Euro erworben werden.

„Für eine gute Entwicklung verlangen die Bäume in den ersten Jahren eine gute Anwachspflege, fortlaufende Schnittmaßnahmen und mindestens fünf Meter Freiraum zu allen Seiten. Außerdem sind die jeweiligen Grenzabstände zu Nachbargrundstücken bei der Pflanzung zu beachten“, erläutern die Organisatoren.

Überarbeitetes Abholkonzept

Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage bei den vergangenen Sammelbestellungen hat die Abteilung „Ländlicher Raum und Denkmalschutz“ des Kreises das Abholkonzept für dieses Jahr überarbeitet. So wird es in diesem Jahr gleich zwei Abholtermine geben: Am Freitag, 12. November, können alle Besteller, deren Familienname mit A bis L beginnt, ihre Bäume beim Gewässerverband Bergstraße (An der Weschnitz 1) in Lorsch abholen. Eine Woche danach - am Freitag, 19. November - können sich die Besteller, deren Familienname mit M bis Z beginnt, ihre Bäume am selben Ort abholen. Über den Abholtermin werden die Besteller auch nochmals schriftlich informiert.

Pflanzen vor Schäden schützen

„Eine Abholung an diesen beiden Tagen ist dringend erforderlich. Für den Transport im November ist ein größeres Fahrzeug, ein Dachgepäckträger oder Anhänger notwendig. Um die wurzelnackten und belaubten Pflanzen vor möglichen Schäden zu schützen, empfiehlt es sich, die Bäume auch für kurze Strecken beispielsweise mit Planen abzudecken“, informieren die Organisatoren.

Die Kommunen Abtsteinach und Gorxheimertal bieten in diesem Jahr keine eigenen Sammelbestellungen für Obstbäume an, sondern schließen sich der Sammelbestellung des Kreises und des Gewässerverbandes an. Die beiden Kommunen bieten ihren Einwohnern dafür jedoch einen besonderen Service an: Um nicht den weiten Weg nach Lorsch einzeln auf sich nehmen zu müssen, können interessierte Einwohner ihre Bestellwünsche bei den Gemeindeverwaltungen Abtsteinach und Gorxheimertal hinterlegen (inklusive Vorkasse für die Obstbäume und eventuelles Anbinde-Material). Die Bauhöfe der beiden Kommunen werden die Bäume gebündelt in Lorsch abholen und den Käufern an einer zentralen Stelle in ihrer Gemeinde aushändigen. Wie in den Vorjahren bieten die vier Weschnitztalkommunen Birkenau, Fürth, Mörlenbach und Rimbach eine eigene Sammelbestellung von Obstbäumen an. (seg)