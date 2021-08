Der Steinkauz ist eine treue Seele

Bei dem Steinkauz handelt es sich um eine Eulenart, die in Europa, Asien und Nordafrika verbreitet ist. Der Steinkauz ist mit einer Körpergröße von ungefähr 20 Zentimetern kleiner als eine Taube. Die Eule hat kurze Schwanzfedern, große gelbe Augen und eine niedrige flache Stirn. Das Gefieder ist dunkelbraun und weiß gefleckt. Sein Name gibt einen Hinweis auf die Orte, an den der Steinkauz mit Vorliebe sein Nest baut: Wie andere Vogelarten richtet sich auch der Steinkauz gerne häuslich in Baumhöhlen ein, doch auch in Scheunen, Kapellen oder Weinkellern aus Stein baut diese Eule ihre Nester.

Fred Fuchs © MM

Der Steinkauz sucht seine Beute meistens auf Bodenhöhe, besonders die Feldmaus ist bei ihm sehr beliebt; doch auch Käfer, Regenwürmer, Grillen oder Rennmäuse. In China verzehrt der Vogel vor allem den Grauen Zwerghamster. Sorgen erhöhte Schneefälle oder gar ein Einbruch der Mauspopulation für Engpässe in der Nahrung des Vogels, schlägt der Steinkauz auch andere Vogelarten, die sich für die Nahrungssuche am Boden aufhalten, wie Stare, Drosseln oder Sperlinge.

Der Vogel fühlt sich in offenen, mit großen Grünflächen ausgestatteten Landschaften besonders wohl. Wiesen mit vielen Bäumen – wie Streuobstwiesen – bieten ihm dabei sehr gute Lebensbedingungen. Auch in Parks oder Dörfern kann er vorkommen.

Hat er einen Lebensraum für sich entdeckt, bleibt er diesem treu und verlässt ihn für lange Zeit nicht. Da viele Streuobstwiesen landwirtschaftlichen Flächen weichen müssen und alte Bauwerke renoviert werden, verliert der Steinkauz zunehmend an Lebensraum, weshalb sein Bestand stetig sinkt.

Der Naturschutzbund versucht, den Bestand des Tieres zu schützen und durch Schutz von Wiesen und Grünflächen den Lebensraum des Steinkauzes zu erhalten. fw