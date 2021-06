Der Spiegelpalast erwacht

Von Lea Seethaler

AdUnit urban-intext1

Mannheim. Nach der Corona-bedingt entfallenen Saison geht es wieder los im Mannheimer Spiegelpalast: Mit der Benefizveranstaltung „Palazzo in Concert“ wird das SAP Sinfonieorchester am 30. Juli ein „Crossover-Programm“, also aus verschiedenen Musikstilen, bieten. Das kündigte das Unternehmen Palazzo in einer Pressemitteilung an. Von den Künstlern des Palazzo wird es dabei wieder akrobatische Darbietungen geben.

Ende des „Dornröschenschlafs“

Bei dem von der Mannheimer Agentur GO7 AG veranstalteten Konzert handelt es sich um eine Benefizveranstaltung zugunsten des Projekts der Mannheimer Bürgerstiftung „Mensch Miteinander“. Deren Ziel ist es, bürgernah regionale Projekte zu initiieren und zu unterstützen.

Mit der Veranstaltung werde man „den Spiegelpalast aus dem Dornröschenschlaf wecken“, sagt Rolf Balschbach, Produzent und Geschäftsführer von Palazzo. Die Location werde unter Beweis stellen, dass mit „vorbildlichem Hygienekonzept auch im Innenbereich Veranstaltungen in Zeiten einer Pandemie“ durchführbar seien. „Für mich persönlich ist diese Veranstaltung der Startschuss nach einer langen Durststrecke“, macht er deutlich.

AdUnit urban-intext2

Auf die Frage nach der wirtschaftlichen Lage beim Unternehmen Palazzo sagt Balschbach: „Gut wäre geprahlt, aber sicher gibt es mit Blick auf die vielen Einzelschicksale in der Künstlerszene viele, die es härter getroffen hat.“ Man konnte zum Beispiel mit dem Verkauf von Mund-Nasen-Masken zu Beginn der Pandemie und dem Menü-Lieferservice die harte Lockdown-Phase überbrücken. „Wir sind auch dankbar für die Unterstützung, die wir erfahren durften, dennoch Sie dürfen mir glauben, mir und meinem Team wäre es anders lieber gewesen.“ Denn es gehe ja darum, dass man bei Palazzo liebe, was man tue: „Uns hat unser Publikum sehr gefehlt.“

Orchester heiß, endlich zu spielen

Zu den Details des Programms will er noch nicht zu viel verraten: „Wir werden die Künstler sukzessive über unsere Social-Media-Kanäle bekannt geben.“ Eine Künstlerin nennt er dann aber doch: Es ist Natalya Netselya, keine Unbekannte im Palazzo, die mit ihrer Sandmalerei die sinfonischen Klänge untermalen wird. „Unser Orchester ist schon ganz heiß auf den Termin und freut sich, endlich wieder vor Publikum spielen zu können“, sagt SAP-Aufsichtsratsmitglied und Orchester-Gesellschafter Lars Lamadé. Man freue sich sehr auf die Kooperation. Die diesmalige Performance des SAP Sinfonieorchesters „Palazzo meets Classic“ wird Klassik und Crossover aus Pop, Rock und Soul wie etwa „Amazing Grace“, „Smoke on the Water“ und „Ain’t no Mountain high enough“ enthalten.

AdUnit urban-intext3

Die etwa 90-minütige Show, die ab 19.30 Uhr in den klimatisierten Palazzo Spiegelpalast am Europaplatz einlädt und um 20.30 Uhr beginnen wird, findet unter den geltenden Corona- und Hygieneregeln für 250 Gäste statt. /ü

AdUnit urban-intext4