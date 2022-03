Der Rückgang der Infektionszahlen im Kreis Bergstraße hielt nicht lange

Wiesbaden/Bergstraße. Die Corona-Infektionszahlen sind in den vergangenen Tagen schon wieder gestiegen. Der Rückgang der Werte hielt also nur für wenige Tage an. Innerhalb einer Woche – von Freitag (4.) bis Donnerstag (10.) – wurden nach Angaben aus dem Landratsamt insgesamt 3968 neue Fälle im Kreis registriert – das sind rund 300 Fälle mehr als noch in der Vorwoche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den Impfzentren des Kreises kann sich jetzt jeder ohne Terminvereinbarung mit Biontech, Moderna oder Novavax impfen lassen. © Alastair Grant /dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge einen Wert von 1465,2. Zudem meldete der Kreis gestern den Tod von zwei Personen im Alter von 92 und 69 Jahren. Insgesamt gibt es damit 427 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Die meisten Neuinfektionen im Berichtszeitraum des Landratsamtes gab es in Viernheim (653), gefolgt von Lampertheim (569) und Bensheim (563). In Heppenheim wurden demzufolge 319 Neuinfektionen registriert, in Lorsch 179, in Lautertal 95, in Zwingenberg 89, in Einhausen 68 und in Lindenfels 53.

Änderungen in den Impfzentren

Ab Mittwoch (16.) gilt die „einrichtungsbezogene Impfpflicht“. Dies bedeutet, dass Krankenhäusern, Pflegeheimen oder ähnlichen Einrichtungen, alle Mitarbeiter nachweisen müssen, dass sie geimpft oder vor Kurzem genesen sind. Die Einrichtungs- oder Unternehmensleitung muss ab diesem Tag Personen ohne Nachweis oder bei Zweifeln an der Richtigkeit des Zeugnisses an das Gesundheitsamt melden.

Die zurückgehende Nachfrage in Verbindung mit der Vielzahl an Impfangeboten durch Ärzte führt dazu, dass die Kapazitäten an den regionalen Impfstellen ab sofort reduziert werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ab Montag (14.) ist die Impfung mit Novaxovid an allen drei Impfstandorten im Kreis möglich. Eine Online-Terminvereinbarung ist nicht mehr notwendig. Alle Impfstellen bieten Interessierten kurzfristig Impfungen mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna und Novavax an. Kinderimpfungen werden weiterhin freitags in Viernheim angeboten. Eine Terminvereinbarung ist auch hier nicht mehr notwendig.

Neue Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten der Impfzentren des Kreises lauten: Heppenheim (Spessartstraße 2): Montag, Dienstag, Freitag und Samstag jeweils von 8.30 bis 15.30 Uhr, Mittwoch von 12.30 bis 19.30 Uhr; Rimbach (Lessingstraße 8): Mittwoch, Donnerstag und Samstag jeweils 8.30 bis 15.30 Uhr; Viernheim (Kreuzstraße 2-4): Montag und Dienstag 12.30 bis 19.30 Uhr, Freitag von 8.30 bis 15.30 Uhr.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 38 Betten belegt – davon drei mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen aktuell kein Patient eine invasive Beatmung benötiget.

12 443 Neu-Infektionen wurden nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert (Inzidenz: 1028,9). Insgesamt 9348 Todesfälle in Hessen werden mit dem Virus in Verbindung gebracht. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3