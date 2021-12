"Der Nussknacker" am Staatstheater Darmstadt

Darmstadt. Die Neuinterpretation des Tschaikowski-Balletts „Der Nussknacker“ durch das Hessische Staatsballett ist zur Weihnachtszeit in den Spielplan des Staatstheaters Darmstadt zurückgekehrt.

Erzählt wird die Geschichte von Marie, die am Weihnachtsabend einen Nussknacker geschenkt bekommt, der sie mit auf Reisen nimmt durch Hoffnungen, Wünsche und Träume. Alltag und Projektion verschwimmen. Maries Wünsche scheinen sich in der Traumwelt zu erfüllen, bis diese Welt in eine beunruhigende Schieflage gerät.

Die Vorlage zu dem Stück stammt von dem Schriftsteller E. T. A. Hoffmann. In der Version von Alexandre Dumas wurde sie von Pjotr Iljitsch Tschaikowski vertont und eines der populärsten Ballette überhaupt.

Laut Ankündigung schafft der Choreograf Tim Plegge eine neue Perspektive auf den bekannten Stoff. Er spüre der Doppeldeutigkeit in der Geschichte nach: Märchenhaft-fantastische Elemente entfalten sich ebenso wie die dunklen Seiten und das verborgene Unterbewusstsein.

Plegge hat demnach auch mit frischem Blick auf Tschaikowskis Musik geschaut und an der Reihenfolge sowie Zuordnung der einzelnen Nummern gearbeitet. Irritations-Momente sollen den Wechsel zwischen Fantasie und Realität unterstreichen. Die Musik wird live gespielt. Am Pult des Staatsorchesters Darmstadt steht Johannes Zahn.

Letzte Vorstellungen finden statt am Samstag, 8. Januar, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 9. Januar, ab 18 Uhr. red

Info: Weitere Informationen unter www.staatstheater- darmstadt.de