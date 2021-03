  Der nächste Sonntag hat nur 23 Stunden

Normalerweise hat jeder Tag 24 Stunden. Er beginnt um Mitternacht und endet, wenn es wieder Mitternacht ist. Zweimal im Jahr aber ist das anders: Dann gibt es einen Sonntag mit 23 und einen Sonntag mit 25 Stunden. Vor vielen Jahren wurden in den meisten Ländern in Europa – also auch in Deutschland – die Sommerzeit und die Winterzeit eingeführt. Das bedeutet: Am letzten Sonntag im März wird die Uhr um eine Stunde vorgestellt. Wenn es eigentlich 2 Uhr nachts ist, zeigt die Uhr dann 3 Uhr. Dadurch hat dieser Sonntag nur noch 23 Stunden. Und immer am letzten Sonntag im Oktober – also auch jetzt am Wochenende – wird dieses Vordrehen der Zeiger wieder rückgängig gemacht. Deshalb muss dann die Uhr um eine Stunde zurückgestellt werden, also von 3 Uhr nachts auf 2 Uhr nachts. Damit hat dieser Sonntag dann 25 Stunden. In der warmen Jahreszeit - im Frühling und im Sommer - hat die Sommerzeit den Vorteil, dass es abends länger hell ist. Die Menschen können das schöne Wetter damit länger genießen. Man hat früher auch gehofft, dass dadurch mehr Strom eingespart werden kann. Aber das war dann gar nicht so. Manche Menschen kommen mit der Uhrumstellung auch nicht gut zurecht, weil ihr Körper spürt, dass da etwas getrickst wird und in Wirklichkeit eine ganz andere Uhrzeit ist. Viele wollen die Zeitumstellung deshalb wieder abschaffen, aber bisher gibt es sie noch immer. Euer Fred Fuchs hol

