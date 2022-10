Der nächste Deal für die „HealthMe“-Gründerin

Bergstraße. Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass sich die junge Unternehmerin Victoria Noack einem Millionenpublikum vorstellen durfte. In der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ überzeugte sie mit ihrer Gesundheits-App „HealthMe“ gleich zwei Investoren, nämlich Carsten Maschmeyer (ehemals AWD) und Nils Glagau (Orthomol).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zusammen investierten sie 250 000 Euro für 26 Prozent der Anteile an dem Start-up. Jetzt hat die Weinheimerin einen mindestens ebenso wichtigen „Deal“ bekommen: Die Gothaer Krankenversicherung wurde als erster großer Kooperationspartner gewonnen. Noacks App ist ab sofort Teil eines Leistungspakets der Gothaer, auf das rund 700 000 Versicherte Zugriff haben.

„Durch die Zusammenarbeit mit der Gothaer haben wir den nächsten Meilenstein erreicht“, freut sich die 26-jährige Gründerin. „Hier können wir beweisen, welchen Mehrwert die App generieren kann. Wir können auf individuelle Wünsche unserer Partner eingehen. Das haben wir mit der Zusammenarbeit gezeigt“, erklärt sie selbstbewusst und fügt hinzu: „Uns geht es darum, uns in dem Markt zu positionieren.

Denn wir wollen die App Unternehmen für ihre Mitarbeiter anbieten. Aber auch für den Handel sind wir interessant.“ An Ideen, ihr junges Unternehmen „Declareme“ weiterzuentwickeln, mangelt es ihr nicht, zumal ihr die Investoren Maschmeyer und Glagau kontinuierlich als Mentoren zur Seite stehen.

Ausgangspunkt der Zusammenarbeit mit der Gothaer war eine von der Versicherung durchgeführte Nachhaltigkeitsstudie, die zu dem Ergebnis kam: Versicherte wünschen sich mehr Service zum Thema Ernährung. „HealthMe“ kam da quasi wie gerufen.

Mithilfe der App erfahren Allergiker, Gesundheitsbewusste und Menschen mit Nahrungsmittel-Intoleranzen sofort, ob das jeweilige Produkt für sie geeignet ist. Es genügt, beim Einkauf mit dem Handy den Barcode auf der Produktverpackung zu scannen – sofort erscheint die Auswertung. In dem individuell einstellbaren Ernährungsprofil der App können Nutzer außerdem ihre Präferenzen – wie vegan, vegetarisch oder halal – festlegen und Zusatzstoffe markieren, auf die sie verzichten möchten. Exklusiv für die Gothaer Versicherung wurde nun die App sogar um Ernährungsprofile für Kleinkinder und Schwangere erweitert.

Neue Funktionen und Filter

Doch auch in der normalen Version der „HealthMe-App“ sind neue Funktionen hinzugekommen, berichtet Noack: „Schon lange fokussiert sich die App nicht mehr nur auf Allergien oder Unverträglichkeiten, sondern auch der Ausschluss von Zusatzstoffen – wie Farbstoffe oder Geschmacksverstärker – wird immer wichtiger. Außerdem finden Auswertungshilfen wie die Lebensmittelampel oder Nutri-Score Anklang.“ Nutzer könnten ferner Informationen zum Hersteller und zu den Herkunftsländern sehen oder neue Filteroptionen wie zum Beispiel „Palmöl-frei“ auswählen.

Eine der größten Fortschritte der App sei aber die Erweiterung der Datenbank. „Wir arbeiten – anders als andere Apps – mit Original-Herstellerdaten“, betont Victoria Noack. Mittlerweile habe man mehr als vier Millionen Produkte in der Datenbank und könne so rund 90 Prozent aller Suchanfragen bedienen. Was teilweise noch fehlt, seien Informationen zu den Eigenmarken der Discounter, allen voran Aldi und Lidl.

Insgesamt sei sie mit der Entwicklung ihres jungen Unternehmens sehr zufrieden, so Noack: „Die App wächst weiterhin organisch. Mittlerweile haben wir knapp 33 000 Downloads in den App-Stores erreicht.“ pro/ü