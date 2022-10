Der Michelbus ist ein erfolgreiches Pilotprojekt im Kreis Bergstraße

Bergstraße. Seit 3. Januar ist der „Michelbus“ in der Gemeinde Wald-Michelbach unterwegs. Und seit diesem Zeitpunkt werden für das flexible Ruftaxi permanent steigende Nutzerzahlen verzeichnet. Das bestätigt Axel Thiemann, Sprecher des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN), auf Nachfrage der Redaktion. Neben aktuellen Zahlen geht er auch auf die vom Seniorenbeirat geforderte Anbindung von Schönbrunn an das Haltestellensystem ein. Auch bei Wald-Michelbachs Bürgermeister Sascha Weber hat die Redaktion zu diesem Thema nachgefragt. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen.

Wie viele Personen nutzen den Michelbus im Durchschnitt?

Während im ersten Betriebsmonat Januar noch 255 Personen befördert wurden, waren es im Juli schon 819 Menschen. Dies ist laut VRN der bisherige Spitzenwert. Besonders große Sprünge bei den Fahrgastzahlen konnten im März und im Juni verzeichnet werden. Das dürfte nach Einschätzung des VRN auf die Einführung des 9-Euro-Tickets zurückzuführen sein, welches im Michelbus und allen anderen Ruftaxiverkehren im VRN-Verbund anerkannt wurde. Die technischen Probleme, die bei Einführung eines neuen Angebots typischerweise auftreten, konnten mittlerweile nahezu vollständig beseitigt werden, so Thiemann. Hier sei man dankbar für die zahlreichen Hinweise von Nutzern und der Gemeinde.

Der Michelbus ist innerhalb des VRN ein Pilotprojekt. Werden die Erwartungen bisher erfüllt?

Knallrot ist der Michelbus, der seit Anfang des Jahres den öffentlichen Nahverkehr in Wald-Michelbach als flexibles Ruftaxi ergänzt. Das Pilotprojekt kommt bei den Fahrgästen an. © Fritz Kopetzky

„Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass der ursprüngliche Zweck des Michelbusses erfüllt wird, nämlich dass eine Feinerschließung und die Anbindung der nicht vom Bus erschlossenen Ortsteile erfolgt und der Regionalbusverkehr ergänzt wird“, sagt Thiemann. Für die Zukunft hofft der VRN, dass die Nachfrage sich weiterhin positiv entwickeln wird. Weiterhin will der VRN daran arbeiten, die Fahrtwünsche und Buchungen noch besser zu bündeln, um mehr Fahrgästen ihren Mobilitätswunsch zu erfüllen.

Wie sieht es mit der Nutzung der einzelnen Haltestellen aus?

Laut VRN haben sich mittlerweile einige häufig genutzte Haltepunkte in der Kerngemeinde und den Ortsteilen herauskristallisiert. Dennoch würden insgesamt sehr viele unterschiedliche Haltepunkte in nahezu allen Ortsteilen genutzt. In der Kerngemeinde werden vor allem die Haltestellen im Zentrum und am Einkaufszentrum am Bahndamm häufig genutzt. Hier erfolgen Fahrten von und zu den übrigen Ortsteilen. Kurze Fahrten innerhalb eines Ortsteils oder selbst innerhalb der Kerngemeinde gibt es nur wenige, sodass der Michelbus keine Fußwege ersetzt. Die durchschnittliche Fahrtlänge beträgt 5,3 Kilometer. Weiterhin sei auffällig, dass die zentrale Bushaltestelle (ZOB) oft angesteuert wird. Dies sei ein Hinweis darauf, dass viele den Michelbus als Zu- oder Abbringer des Regionalbusverkehrs nutzen und somit das Gesamtsystem ÖPNV davon profitiere, da bisherige Verbindungslücken durch den Michelbus beseitigt werden konnten.

Zu welchen Zeiten ist der Michelbus besonders stark gefragt?

Die Fahrten werden während des gesamten Bedienungszeitraums – Montag bis Donnerstag, 8 bis 18 Uhr, Freitag und Samstag, 8 bis 2 Uhr nachts – gleichermaßen beansprucht. Am Nachmittag sei jedoch eine tendenziell größere Nachfrage festzustellen als vormittags. Freitag- und samstagabends würden vor allem bis 20 Uhr und nach 23 Uhr Fahrten beansprucht.

Ist das bestehende Angebot ausreichend?

Zu einigen Tageszeiten sei die Nachfrage nach dem Michelbus so groß, dass potenzielle Nutzer keine Fahrt zum gewünschten Zeitpunkt buchen können, da das Fahrzeug bereits anderweitig im Gemeindegebiet gebunden ist.

Wie sieht es mit der Anbindung von Schönbrunn aus?

Hierzu fand mit Teilnehmern von VRN, Gemeinde und Taxiunternehmen Anfang Juli eine gemeinsame Probefahrt statt. „Aufgrund der dabei gesammelten Erfahrungen können wir als VRN die Anbindung von Schönbrunn an ein solches ÖPNV-Angebot nicht befürworten“, sagt Thiemann. Dies begründet er wie folgt: „Die Wege nach Schönbrunn verlaufen allesamt durch den Wald, sind unbefestigt und für den allgemeinen motorisierten Verkehr nicht freigegeben.“ Die finale Entscheidung obliegt jedoch der Gemeinde. Bürgermeister Sascha Weber teilt dazu auf Nachfrage mit, dass er zwar eine Sondergenehmigung für die Nutzung des geschotterten, schmalen Waldweges für den Michelbus erteilen könnte. Aber damit allein ist es nicht getan. Denn der Bus könnte den unbefestigten Weg nach Schönbrunn nur im Schritttempo passieren. 20 bis 30 Minuten betrage die Fahrtdauer von Siedelsbrunn aus. Bei Gegenverkehr – etwa mit einem Holzlaster – sei ein Ausweichen nicht möglich. Der Michelbus müsste den Weg rückwärts zurückfahren. In Schönbrunn leben nach Auskunft des Bürgermeisters sieben Menschen, diese wünschen sich die Anbindung des Weilers Richtung Kerngemeinde. ar/ü