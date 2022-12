Der Landschaftspflegeverband hat die bürokratischen Hürden überwunden

Bergstraße. Die Mitglieder des Landschaftspflegeverbands Bergstraße (LPV) trafen sich zu ihrer vierten Vorstandssitzung im Reichenbacher Rathaus. Der Verein wurde dieses Jahr im Februar gegründet. Gebildet hatte sich der LPV aus aus zwei vergangenen Biodiversitätskonferenzen des Kreises Bergstraße. Bereits 15 der 22 Kommunen sind dem LPV beigetreten. Nachdem die bürokratischen Schritte abgeschlossen sind, kann der LPV zum Ende des Jahres mit der praktischen Arbeit beginnen. Anlass der Vorstandssitzung war die Projektvorstellung des neuen Geschäftsführers Martin Schaarschmidt.

„Nach den vielen Hürden in den letzten Monaten, können wir nun mit unserer Arbeit starten“, erklärte die erste Vorsitzende Angelika Beckenbach, Bürgermeisterin der Gemeinde Abtsteinach. „Dank dem neuen Geschäftsführer sind wir ab jetzt endlich arbeitsfähig“, betonte die Vorsitzende. Die Anmeldung beim Amtsgericht habe bis September gedauert, so dass sie mit ihrer Tätigkeit eingeschränkt waren, so Beckenbach.

Martin Schaarschmidt klärte die Anwesenden im Laufe der Sitzung über die weiteren Vorgehensweisen des Vereins auf. „Unsere ersten Schritte werden der Kontakt zu Mitgliedern und Behörden sein. Im nächsten Jahr werden wir dann das Maßnahmenprogramm für 2024 vorbereiten“, erläuterte der neue Geschäftsführer. Martin Schaarschmidt arbeitet seit vielen Jahren beim Landschaftserhaltungsverband (LEV) Rhein-Neckar in Baden-Württemberg und habe viele ehrenamtliche Projekte geleitet, so Schaarschmidt.

Der neue Geschäftsführer ist zu 50 Prozent beim neu gegründeten Landschaftspflegeverband angestellt und arbeitet zusätzlich noch beim LEV Baden-Württemberg. „Der Vorteil ist, dass die beiden Landkreise nah beieinander liegen und somit viele Synergien bei der Umsetzung von Maßnahmen genutzt werden können. Landschaft kennt keine Grenzen“, betonte Schaarschmidt.

Der Geschäftsführer wird zusätzlich von der Vorsitzenden Angelika Beckenbach, ihren Stellvertretern Florian Schumacher für den Naturschutz und Michael Jöst für die Landwirtschaft unterstützt. Die Geschäftsstelle in Reichenbach leitet Vereinsmitglied Stefanie Seitz.

„Ein großes Danke geht an alle Vorstandskollegen, ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen“, sagte Beckenbauer zufrieden. Ab Dezember kann sich der LPV nun endlich ans Werk machen. ad