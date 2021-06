Der längste Tag des Jahres ist vorbei

Liebe Kinder, gestern fand die Sommersonnenwende statt. Das bedeutet, dass gestern, am 21. Juni, die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hat und der astronomische Sommer beginnt. Dieser Punkt wurde gestern um 05:32 Uhr morgens erreicht. Allerdings nur auf der Nordhalbkugel, also auf der nördlichen Hälfte der Erde.

Die Erde wandert im Laufe eines Jahres einmal um die Sonne herum. Die Achse der Erde, um die sie sich selbst dreht, ist leicht geneigt. Daher kommt es, dass die Südhalbkugel im Winter auf der Sonnenseite liegt und im Sommer die Nordhalbkugel.

Fred Fuchs © MM

Stellt euch die Sonne wie eine Glühbirne vor. Haltet ihr ein Buch links neben die Glühbirne, scheint das Licht auf die Vorderseite, haltet ihr es rechts neben die Glühbirne, scheint das Licht auf die Rückseite. Genauso ist es mit der Erde und der Sonne.

Zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende steht die Erde so zur Sonne, dass die Nordhalbkugel das meiste Sonnenlicht abbekommt. Geht das Jahr weiter voran, wandert die Erde weiter um die Sonne, und das Licht, das auf die Nordhalbkugel fällt, wird weniger. Daher wird es im Winter früher dunkel als im Sommer.

Gestern fiel dann das meiste Licht auf die Nordhalbkugel, bevor es wieder weniger wird. Man spricht deshalb auch vom längsten Tag des Jahres. Je weiter nördlich man kommt, desto länger scheint dort die Sonne. Im hohen Norden scheint dann sogar um Mitternacht noch die Sonne oder geht gar nicht unter.

Ab heute werden die Tage dann wieder kürzer, bis am 21. Dezember die Wintersonnenwende stattfindet. An diesem Tag scheint die Sonne dann am kürzesten (weil die Erde jetzt wieder auf der anderen Seite der Sonne ist), und ab dann werden die Tage wieder länger. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.

