Der Kultursommer startet

Region. Seit Monaten bereiten sich die Veranstalter auf die Spielsaison 2021 vor, und das nicht nur künstlerisch: Mit großem Engagement werden Hygienekonzepte und kreative Eventformate für einen sicheren und möglichst unbeschwerten Kulturgenuss ausgearbeitet.

AdUnit urban-intext1

So kann der 28. Kultursommer Südhessen 2021, kurz KUSS, am 19. Juni in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offenbach und Odenwaldkreis sowie und in der Wissenschaftsstadt Darmstadt beginnen. Das Programm wird auf der KUSS-Webseite veröffentlicht und kündigt mehr als 120 Veranstaltungen an, die bis zum 14. November stattfinden sollen.

Von Theater und Kleinkunstvorstellungen über Festivals und Konzerte bis hin zu literarischen Formaten und Ausstellungen wird vieles geboten – einiges davon open air, manches auch digital. Kinder und Jugendliche sollen mit den vielfältigen Veranstaltungen des Kinderkultursommers „Junger KUSS“ ebenfalls auf ihre Kosten kommen.

An den Tagen der offenen Ateliers am 18. und 19. September, öffnen wieder Künstler in ganz Südhessen ihre Türen und laden Interessierte zu Gesprächen, Workshops und Ausstellungen ein. Weiterhin wird jedoch vorsichtig, dennoch optimistisch und entsprechend der jeweiligen Rahmenbedingungen geplant. Das Programm bleibt also in Bewegung. Um flexibel auf die aktuellen Gegebenheiten reagieren zu können, wurde auf den Druck eines Kalenders verzichtet. red

AdUnit urban-intext2

Info: Aktuelle Informationen zu allen Veranstaltungen finden sich auf der Webseite www.kultursommer-suedhessen.de.