„Impfen nur mit Termin“: So hieß es noch im Dezember auf diesem Schild in der regionalen Impfstelle des Kreises in Heppenheim. Nach Angaben von Landrat Christian Engelhardt ist die Nachfrage zuletzt aber zurückgegangen. In den Impfstellen seien mittlerweile sehr kurzfristig Termine zu bekommen.

© Thomas Neu