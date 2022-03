Der Kreis muss den Gürtel enger schnallen

Bergstraße. Die finanziellen Herausforderungen für den Kreis Bergstraße nehmen kein Ende. Gerade ist die Genehmigung des Kreishaushaltes für 2022 bei Finanzdezernent Karsten Krug eingetroffen, dürfte das Zahlenwerk schon wieder Makulatur sein. Denn seit der Verabschiedung des Etats im vergangenen Dezember ist die Welt eine andere geworden.

Der vor einem Monat in der Ukraine durch den russischen Aggressor angezettelte Krieg wirkt sich auch auf den Kreis Bergstraße aus. Die ersten Flüchtlinge sind bereits eingetroffen und jeden Donnerstag werden weitere Menschen eintreffen, die in Einrichtungen oder in den von privater Seite angebotenen Wohnungen untergebracht werden müssen.

Dafür entstehen Kosten, die im aktuellen Haushaltsplan nicht abgebildet sind, da sie so nicht voraussehbar waren. In der Pressekonferenz des scheidenden Finanzdezernenten im Landratsamt machte Krug daher deutlich, dass zur Entlastung der Kommunen das Land zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen müsse. Die bisher erfolgte pauschale Erstattung reiche nicht mehr aus, um beispielsweise die Schaffung zusätzlicher Notfallunterkünfte zu finanzieren. Sollten diese Landesmittel nicht fließen, müsste der Kreis im Nachtragshaushalt entsprechend gegensteuern.

Durch Öffnungen im Vergaberecht sei der Handlungsspielraum zwar erleichtert worden, um schnell reagieren zu können, aber dem müsste noch die finanzielle Unterstützung folgen, so Krug.

Für den Finanzdezernenten des Kreises ist es der sechste und letzte Kreishaushalt, der unter seiner Verantwortung aufgestellt wurde. Dass es die erste Finanzplanung ist, die mit einem saftigen Defizit von rund fünf Millionen Euro abschließt, ist den nicht planbaren Rahmenbedingungen durch die Corona-Krise geschuldet.

Höhere Sozialausgaben

In deren Folge erhöhte sich beispielsweise die vom Kreis an den Landeswohlfahrtsverband zu zahlende Umlage um fast fünf Millionen Euro auf jetzt 56,2 Millionen Euro. Generell sind die Aufwendungen im Teilhaushalt Soziales und Jugend enorm angestiegen: im Vergleich zum Vorjahr um 10,5 Millionen Euro auf jetzt gut 115 Millionen Euro. Das entspricht über zehn Prozent des Haushaltsvolumens 2022 von 1001,9 Millionen Euro.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung sei ihm die mit der Verabschiedung des aktuellen Kreishaushaltes verbundene Erhöhung der Kreisumlage auch nicht leicht gefallen, so Krug. Er hätte das gerne verhindert, zumal es in den vergangenen Jahren gelungen sei, die Kreisumlage von 33,45 auf 30,65 Punkte zu verringern.

Doch aus fachlicher und sachlicher Sicht sei der Haushalt auch mit einer möglichen Entnahme aus der Rücklage nicht anders zu stemmen gewesen. Die dadurch laut gewordene Kritik aus den Städten und Gemeinden sei zu erwarten gewesen, aber letztlich sei das Zahlenwerk nach umfassender Prüfung durch die Aufsichtsbehörde genehmigt und der Weg dahin auch umfänglich bestätigt worden. Darauf könne auch für die nächsten Jahre aufgebaut werden, zumal zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kreises eine weitere Anhebung der Kreisumlage um einen Punkt für 2024 eingeplant sei. Auch sei die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich geworden.

Deutlich positiver sehen die Zahlen für den Jahresabschluss 2021 aus. Bei der Finanzplanung des vergangenen Jahres sei man von einem Plus in Höhe von 2,5 Millionen Euro ausgegangen, den aktuellen Zahlen zufolge werde man das Jahr 2021 mit einem Plus von rund drei Millionen Euro abschließen können. Dass man aber künftig den Gürtel enger schnallen müsse, so Karsten Krug, habe sich schon bei der Planung für das aktuelle Haushaltsjahr abgezeichnet.