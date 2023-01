Der Kreis Bergstraße kritisiert das neue Bürgergeld

Bergstraße. Sie sind nicht begeistert: Die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz und die Betriebsleitung des kommunalen Jobcenters stehen dem neuen Bürgergeld eigenen Angaben zufolge verhalten gegenüber. „Wir bewerten es als ungünstig, dass das Ziel der vorrangigen Vermittlung in den Arbeitsmarkt nicht mehr prioritär gesehen wird“, so Stolz. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeige, wie wichtig eine möglichst schnelle Vermittlung in Arbeit sei.

Das Bürgergeld binde zudem erhebliche zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen. Angaben des Kreises Bergstraße zufolge sei mit deutlich höheren Fallzahlen zu rechnen, weshalb mehr Personal nötig sei. „Bislang verwehrt der Bund die dafür notwendigen Mittel“, so die Klage des Kreises. Für das laufende Jahr würden die Bundesmittel sogar erheblich gekürzt.

Hinzu komme, dass der Bund das Budget für die Eingliederungsleistungen reduziere. Im kommenden Jahr stünde rund 1 Million Euro weniger zur Verfügung. „So sehr eine Erhöhung der Leistungen zum Lebensunterhalt nachvollziehbar ist, unter anderem angesichts steigender Energiekosten – und auch wenn wir noch Verbesserungen erwarten, so sehr bedaure ich, dass uns weniger Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um Aktivierung, Weiterbildung und berufliche Eingliederung zu finanzieren“, teilt Stolz mit. Hinzu komme, dass sich der Fachkräftemangel auch auf Kreisverwaltung und Jobcenter auswirke. red